Arbix Imóveis apresenta o decorado do Grand Garden Residence

Com apenas uma torre, o novo empreendimento contará com apartamentos de 190 a 220m², com até 4 suítes, uma cobertura de 420m² e mais de 28 itens de conforto

Com quase 50 anos de história, a Arbix Imóveis é uma das empresas de maior credibilidade no mercado imobiliário americanense, estando sempre presente nos principais lançamentos da cidade.

Semana passada, a imobiliária promoveu uma ação no decorado que permitiu que seus clientes sentissem a experiência de como será um dos empreendimentos mais exclusivos dos últimos tempos, o Grand Garden Residence. Localizado na Avenida Brasil, este prédio de luxo será o primeiro a trazer apartamentos com living de pé-direito duplo. Sofisticação e requinte não faltarão neste lançamento, que será construído com laje protendida, assim como nos prédios de Dubai, proporcionando a cada cliente a oportunidade de personalizar os ambientes. Além disso, este empreendimento contará com isolamento acústico, aspiração central e vaga para carro elétrico.

Com apenas uma torre, o Grand Garden Residence contará com apartamentos de 190 a 220m², com até 4 suítes, uma cobertura de 420m² e mais de 28 itens de conforto, então quem se interessar em adquirir é bom se apressar, porque restam poucas unidades disponíveis.

Procure a Arbix Imóveis e agende sua visita ao decorado! Lembre-se que ética, confiança e comprometimento são os pilares da Arbix Imóveis, portanto, adquirir um imóvel com eles é garantia de satisfação. Confira algumas fotos feitas pelo LIBERAL durante o lançamento.

01 O Grand Garden Residence está localizado na Avenida Brasil, 355 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

02 Márcio Arbix e a esposa Nathália – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

03 Os irmãos Márcio e Milena com o pai Lourival Arbix – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

04 Alan Polido e Marcos Falcade – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

05 José Ricardo Picerni e José Miguel Picerni – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

06 Laís Romão e Elenice Rodrigues – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

07 Yereem e Douglas Kim com Júlio Cesar Soares – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

08 A equipe de vendas, Júlio Soares, Sislene Ganade, Omir Inglês de Sousa, Luciana Cia, Marcela Siqueira e Carlos Souza – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

09 Rodrigo Teixeira e Ricardo Costa – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Brigida Magri e Lucas de Goes – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Carolina Delben e Lais Romão – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

César Oliveira e Omir Inglês de Sousa – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

DJ Spagnol – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Flávia Argemiro e Elenice Rodrigues Pereira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

LANÇAMENTO DO GRAN GARDEN (53) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

LANÇAMENTO DO GRAN GARDEN (56) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

LANÇAMENTO DO GRAN GARDEN (60) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

LANÇAMENTO DO GRAN GARDEN (66) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

LANÇAMENTO DO GRAN GARDEN (67) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

LANÇAMENTO DO GRAN GARDEN (71) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Lourival Arbix e Sandro Lima – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Marcela Siqueira, Sislene Ganada, Luciana Cia, Júlio Soares e Carlos Souza – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Marcela Siqueira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Omir Inglês de Sousa e Ricardo Costa – LANÇAMENTO DO GRAN GARDEN (2)

Omir Inglês de Sousa e Lourival Arbix – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Sarah Rocha dos Santos (adm. de vendas) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Sislene Ganade – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Sobre o Grand Garden

O Grand Garden Residence proporcionará aos moradores um novo jeito de morar, oferecendo uma variedade de itens de conforto, como quadra de beach tennis, piscina com borda infinita, área gourmet com jacuzzi de uso exclusivo, pet place, sauna, spa, co-working, espaço para influencer e muito mais.

Grand Garden Residence

Endereço: Avenida Brasil, 355

Avenida Brasil, 355 Telefone (WhatsApp): (19) 99604-2478

(19) 99604-2478 Instagram: @arbiximoveis

@arbiximoveis Facebook: Arbix Imóveis

Arbix Imóveis Site: www.arbix.com.br

www.arbix.com.br Horário do Plantão: Das 9h às 18h

Agende uma visita com os corretores da Arbix Imóveis