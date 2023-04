Aniversário de 12 anos da B2S Marketing

A B2S Marketing – Agência Raiz do Digital, começou suas atividades em 2011, fazendo gestão de Twitter para empresas, desenvolvendo websites, e-commerces e promovendo otimizações para que esses sites ficassem mais rápidos e, consequentemente, fossem mais acessados.

Na época, o universo digital estava dando seus primeiros passos e, por essa razão, ao comemorar 12 anos de atuação, a B2S Marketing se considera como Agência Raiz do Digital. Atualmente, a empresa, que nasceu como agência, evoluiu para consultoria e atua como aceleradora de negócios. “Com 12 anos de experiência, temos como missão ajudar nossos clientes a venderem mais, principalmente, utilizando o marketing digital para potencializar tudo isso”, revela Bruno Valente, sócio-fundador da B2S.

Instalado em Americana, mas atendendo clientes de todo o Brasil e alguns internacionais, o empreendimento leva o selo Google Partners Premier, que, em outras palavras, significa que, além de serem detentores de todas as certificações Google, possuem os mais atualizados conhecimentos sobre o Google Ads, o que ajuda seus clientes a se destacarem na rede.

Entre os segmentos de atuação estão a área da saúde, grande varejo, indústria e serviços. Com uma equipe completa e capacitada, com alguns dos melhores profissionais da área, hoje, a B2S conta com a atuação de 28 colaboradores diretos e muitos parceiros de negócios. Para celebrar esse momento especial, na última segunda-feira, a diretoria preparou uma noite de confraternização para a equipe e alguns familiares. Com o tema Folk, o evento teve no cardápio um bom churrasco, chopp gelado e claro, show com o homônimo de um dos fundadores da agência, Bruno Valente.

Destaque para a apresentação impagável da Banda B2S, formada por alguns colaboradores e pelos sócios, que fizeram paródias musicais e animaram muito os presentes. Mais criativo, impossível. Confira!

Alguns clientes B2S

Ao longo desses 12 anos de atuação, a B2S foi colecionando campanhas de sucesso e clientes. A Refrigerantes Esportivo, por exemplo, já está com eles há mais de 9 anos, quando iniciou a parte digital. Outro cliente bem antigo é a academia de arte marcial DojoFight, junta há 11 anos. Além deles, apenas para citar, mais alguns clientes:

Esplanada Móveis

Há quatro anos com a B2S, o empreendimento se tornou a maior empresa de venda de móveis nos principais marketplaces do Brasil.

UsePrimicia

Há 6 anos juntos, a empresa utiliza a B2S para fazer suas campanhas de posicionamento e conversão.

Helukabel do Brasil

Há dois anos com a B2S, a indústria alemã de cabos utiliza todo o desenvolvimento de materiais impressos com a agência, além dos materiais de feiras de negócios, digital e todo o trabalho corporativo junto da multinacional.

Laboratório Pasteur

Essa parceria também é de mais de dois anos e para eles a B2S desenvolve a parte digital, junto com o time do Pasteur.