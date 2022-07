Evento reuniu corretores que irão trabalhar na comercialização do Janaína Residencial, um empreendimento do Grupo Itajaí

Almoço dos corretores - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

Desde que foi lançado no início do ano, o Janaina Residencial é um sucesso! Mais um empreendimento do Grupo Itajaí, o residencial tem vantagens únicas, preços imbatíveis e condições inigualáveis. Além disso, conta com uma localização privilegiada e uma série de benefícios. Com tudo isso, após cumprirem uma demanda da Caixa Econômica o empreendimento agora também poderá ser comercializado com taxas especiais.

Para festejar o momento houve um almoço exclusivo para os corretores realizado na churrascaria Fogo Nobre. O LIBERAL compareceu. Confira!

Mais sobre o Janaina

A partir de 180 mil

ITBI e Registro Grátis

Entrada em até 30 vezes

Parcela a partir de R$598 com subsídios de até 58 mil

Estrutura

2 dormitórios

Varanda

Salão de Festas

Churrasqueira com quiosque

Quadra Gramada

Playground

Elevador

8 pavimentos

Garagem

Piscina Adulto e Infantil

Pet Place

Portaria

Bicicletário

Academia ao ar livre

Piso laminado nas áreas quentes

Infra para Ar-Condicionado e muito mais!

Janaina Residencial

Avenida da Amizade, 1194, Americana

Central de Vendas: (19) 9 9693-3625

Site: www.residencialjanaina.com

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.