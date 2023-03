O Caseira Restaurante está no mercado gastronômico barbarense há 11 anos, contudo, os irmãos Luiz Gustavo Cordeiro Galvão Neto e Eduardo Cordeiro Galvão Filho passaram a dirigir o espaço há 3 anos. Visionários, desde que adquiriram o empreendimento, passaram a implementar algumas modificações estratégicas, como uma reforma e ampliação do espaço, que passou a atender pelo nome de Caseira Bar & Restaurante. Segundo eles, a mudança do conceito, especialmente para o período noturno, nasceu de uma carência que eles identificaram no mercado. “À noite sempre é difícil achar arroz, feijão, farofa e uma carne para comer”, argumentam.

Assim, desde o início de março, além do tradicional restaurante que atende na hora do almoço, o empreendimento também abre à noite como um restaurante e bar. Com uma proposta bem diferenciada, a ambientação mistura o rústico com o industrial, deixando um clima familiar muito agradável. No espaço, além de degustar um cardápio servido em cumbucas e cerâmicas refratárias, os clientes têm como opções produtos defumados artesanalmente, trazendo uma experiência inédita a muitos paladares. Já para refrescar, tem para todos os gostos, desde os chopes Amstel e Heineken, até as mais variadas cervejas e drinks, que vão dos clássicos aos atuais. Além disso, os sucos são naturais (não usam polpa).

A grande diferença entre o restaurante de dia e o restaurante e bar da noite é que durante o dia oferecem almoço por quilo, enquanto à noite os pratos são do cardápio à la carte. Em ambos os casos, o empreendimento oferece delivery.

Vale contar que o cardápio da noite foi elaborado pessoalmente por dois talentosos chefs BBQ, especialistas em churrasco e defumação: Vinícius Osti e Rodrigo Alonso. Variadíssimo, o menu conta com as mais deliciosas porções, petiscos e pratos, todos muito saborosos e irresistíveis.

Até o dia 31 desse mês, a cada prato consumido no local o cliente ganha de brinde 1 chopp Heineken

A variedade de bebidas e drinks é um dos destaques da casa

Tulipas assadas ao molho barbecue

Costelinha de porco defumada ao molho barbecue com corte American BBQ

Os famosos bolinhos de bacalhau

Um dos drinks feitos com Gin

Respeito ao passado e com o olho no futuro

A história do espaço começou com a conhecida família Osti, que deu os primeiros passos fazendo delivery de comida caseira na cozinha da própria casa. Em pouco tempo, devido à alta demanda e o sucesso que estavam tendo, a família abriu uma marmitaria. Segundo os irmãos Cordeiro Galvão, quando adquiriram o espaço, fizeram questão de manter sua essência, com qualidade e sabor. “Fomos fisgados pela deliciosa comida e ambiente agradável e convidativo”. Assim, somado ao que já era bom, eles também agregaram algumas receitas familiares.

Sobre o segredo do sucesso, a receita é simples, como o espaço propõe: comida caseira com sabor da comida de vó.

Já para quem gosta de curtir um som ao vivo, nossa dica é visitar o espaço de sexta e sábado, quando eventualmente se apresentam atrações do sertanejo ao MPB, passando pelo Pop/Rock, entre outros. Além disso, até o final desse mês, em comemoração à inauguração do espaço de bar, para cada prato pedido, o cliente leva um chopp Heineken de cortesia.

Caseira Bar e Restaurante

Endereço: Rua 13 de maio, 1.156, Centro, Santa Bárbara d’Oeste

Horário de Atendimento: De segunda a sábado – restaurante dia: das 11h às 14h e o delivery das 10h30 às 14h; restaurante e bar de terça a quinta-feira, das 18h às 23h, e de sexta e sábado, das 18h até 0h (não abrem aos domingos).

Telefone: (19) 3629-3050

Whatsapp: (19) 99797-3004

Instagram: caseira_restaurante

Facebook: caseira bar e restaurante.