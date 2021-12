Loja do Jardim Ipiranga passou por uma reforma e festa de reinauguração contou com a presença de 250 pessoas

Fundada em janeiro 2005 pelo casal Marina Pavin e Valdemar Rodrigues, a Pavin é uma empresa especialista em malharia, que desenvolve, confecciona e vende – no varejo e no atacado – roupas de moda casual e pijamas. Tanto é que o slogan é “moda e pijamas para toda a família”.

Sendo assim, no início do ano o empreendimento familiar, que hoje é tocado pelo casal e pelas simpáticas filhas Thatiane e Thanilze, completou 17 anos.

Para comemorar o marco, houve uma reforma muito bacana na loja da Avenida Iacanga, 481, no Jardim Ipiranga, em Americana, exatamente onde tudo começou. Distribuída em uma extensão de quase 300m², a loja é setorizada por departamentos: pijama, moda infantil e moda adulto, e está mais bonita do que nunca. A reinauguração oficial teve a presença de cerca de 250 pessoas, entre clientes e amigos, que fizeram questão de prestigiar esse momento especial.

Nossa equipe esteve por lá e registrou alguns momentos. Confira!

01 Valdemar Rodrigues e Marina Pavin

02 Thatiane Pavin Rodrigues e Fernando Rodrigues dos Santos e o filho Kauê

03 Daniel Sampaio e Thanilze Pavin com o filho Felipe

04 Sonia Mosna

05 Silvia Machado Ortolano

06 Maria Frezzarin

07 Márcia Alvarez e Vanessa Sanches

08 Lucilea Cristiane Favaretto

09 Daiane Rizzatti Mapeli e Roberto Mapeli com João Felipe

10 Eliane Lacerda e Ana Clara Lacerda

11 Alana Zoz e Kaique Foschini e o filho Joaquim

12 Endiny Campos

13 Maria Martinelli e Renata Martinelli Pozelli com Ester e Clara

Com peças de fabricação própria, principalmente de malha 100% algodão, a Pavin é reconhecida pela qualidade de seus produtos. Além disso, as lojas também contam com fornecedores que complementam os produtos oferecidos aos clientes, como jeans, lingerie e outros.

Uma curiosidade é que, em 17 anos, a Pavin nunca trocou de fornecedor, uma maneira de manter a tradição e a qualidade. Conhecida pelo ótimo atendimento, os clientes são só elogios para a empresa. Aliás, falando em clientes, não percam descontos imperdíveis em todos os setores, como por exemplo, pijamas infantis a partir de R$ 14,99. Uma excelente opção de presente neste Natal!

Pavin

Unidade 1 Avenida Iacanga, 481, Jardim Ipiranga, Americana.

Unidade 2 Rua Vieira Bueno, 29, Centro, Americana.

Unidade 3 Rua XV de Novembro, 526, Centro, Santa Bárbara d’Oeste.

Fábrica localizada na Vila Biasi, Americana

Instagram: @pavinconfeccoes