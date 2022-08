Além de conhecer de perto os fornecedores, os visitantes ainda podiam aproveitar as promoções especiais

A 7ª edição do Workshop Noivas e Debutantes, realizada entre os dias 16 e 17 de agosto, levou mais de 200 pessoas ao salão de eventos Villa Harmonia, localizado em Nova Odessa. Organizada pela empresa ConnectWed Eventos, de Luís Furlan, o encontro reuniu expositores de diversos segmentos do universo de festas e eventos.

Além de conhecer de perto os fornecedores, os visitantes ainda podiam aproveitar as promoções especiais para quem fechasse o contrato na hora. Além disso, houve diversos sorteios de brindes e dois prêmios de R$ 2 mil para serem gastos com a contratação de produtos e serviços na própria exposição. Segundo a organização, a repercussão foi super positiva e a 8ª edição já está confirmada para acontecer no início de 2023.

O evento teve apoio do LIBERAL. Confira alguns cliques captados por lá por nossa equipe.

Luís Furlan, organizador do evento – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Cerca de 200 pessoas prestigiaram a exposição – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Lorisa Rosalen (Villa Harmonia) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Produções de Alice Vicente Atelier de noivas e moda festa – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Jairo Rocha (JR Segurança e Eventos) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Rodrigo Combinato (JR Bartender) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Tatiana da Silva Alves e Thiago Donizete Alves (Gordim Churrs Buffet) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Raquel Godoi (Confeitaria Artesanal) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

André Dolensi e Rebeka (Tá Registrado) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

A equipe Clarins & Inovação – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Carlos Taioqui (Assessoria de Eventos) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Andressa Pavani, Larissa Dias e Douglas Lins (Dona Helô Beauty) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Letícia Pacheco entre as produções de Alice Vicente Atelier de noivas e moda festa – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

O celebrante Clovis Espinosa – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Well Lucas entre seus bartenders (RCA Drinks) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

EXPOSITORES

Caprem Imóveis

Clarins Inovação

Atelier Alice Vicente

Buffet Crystal

Charlie Caldas Fotografia

Celebrante Clóvis Espinosa

Photo Smile Cabines

Dona Helô Beauty

Fábio Campos Fotografia

Gatti Limousines

Buffet Gordim Churrs

Amora Frozen

Hello Cascata de Chocolate

JR Bartender

JR Seguranças

Los Mosqueteiros Bartender

Lígia Oliveira Doces Y Maestro do Chopp

Maria Requinte Lingeries

Marmoraria Marmo Real

Vision Som e Luz

RF Cabines

Osmir Santana Decoração

Raquel Godoi Doces

Tá Registrado Cabines

Carlos Taioqui Cerimonial

Tróia Cerimonial

Villa Harmonia Eventos

RCA Dance

RCA Drink’s

Saudoso Cacau Doces Finos