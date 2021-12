Salão de festas infantis realizou evento com caráter beneficente para celebrar a data e arrecadou 100 quilos de alimentos para o Lar do Velhinhos de Americana e para o Benaiah

O Doce Encontro, salão de festas infantis idealizado pela empreendedora Vanessa Dias, acaba de comemorar 6 Anos. Para celebrar a data, uma festa à fantasia super animada movimentou o espaço, levando cerca de 80 pessoas para uma noite bem divertida. Tendo como legado o ideal de sempre promover ações sociais, a celebração foi beneficente e arrecadou 100 quilos de alimentos para o Lar do Velhinhos de Americana e para o Benaiah.

Sempre à frente do tempo e com as maiores novidades do mercado, antes da pandemia o salão promoveu uma reformulação dos brinquedos com a comentada inclusão do Sinuoso, um brinquedo simplesmente amado pelos pequenos. No mesmo período, a área baby foi reformulada e ganhou acomodações mais confortáveis, contendo até uma babá eletrônica para as mamães curtirem a festa.

Extremamente feliz em poder voltar a realizar sonhos, a equipe Doce Encontro acaba de passar por um treinamento incrível e está preparadíssima para atender ainda melhor às expectativas dos clientes. Somado a isto, houve reformulações dos cardápios e muito mais. Em resumo, depois de um período complicado, causado pelo fechamento devido à pandemia, momento em que tudo precisou ser reinventando, o espaço voltou com tudo e ainda melhor.

Confira nas fotos um pouco de como foi essa festa de 6 anos, lembrando que a agenda está abertíssima, inclusive com confirmações de datas até dezembro de 2022.

01 Ewerton Gidalte e Vanessa Dias com Giovanny, Nawany e Gabriel

02 Parte da decoração do aniversário de 6 anos do Doce Encontro

03 Animadíssimo o evento foi uma Festa à Fantasia

04 Todo o capricho da fantasia escolhida pela anfitriã Vanessa Dias e Ewerton Gidalte

05 Vania Cristina Dia, Benedita Lopes Dias e Matheus Eduardo Dias da Silva

06 Valéria Dias e Wilson Ribeiro

07 Adriana Morais e Rogério Leivas com Antonio

08 Aislan Oliveira com Janaina Gabriele e Eduarda Gabriele

09 Marcelo Moretto, Rose Furlan e Amanda Furlan

10 Amanda Santos, Júlia Reis e Lívia Reis

11 Ana Carolina, Eduarda Carolini, Louise Goulart, Agatha Assis e Raissa Eschiavoni

12 Antonio, Tereza e Peter Galani

13 Eduarda Carolini, Ana Carolina e Louise Goulart

14 Enzo e Simone Yamasaki

15 Fernando Falcade e Fernanda Camilo

16 Giovanni Dias Gidalte

17 Izabel e Emerson Azenha

18 Karina e Sérgio Escandiuce

19 Luca Leivas e Maria Fernanda

20 Luiza Pucci

Novidades e superação

Durante a pandemia, assim como a maioria dos negócios, o Doce Encontro precisou se reinventar. Com criatividade, competência e contando principalmente com o Doce Detalhe Decorações (empresa que monta decorações personalizadas nas casas dos clientes e aluga peças para decorações de festas e eventos em geral), conseguiu se manter. Os kits festas fizeram muito sucesso e também impulsionaram o negócio.

No momento, está havendo uma reformulação do bar interno. Para esse espaço, a ideia é dar ênfase para que os papais tenham um ambiente especial para bate-papo. Outra novidade que merece destaque é que, para acabar com as incertezas de alguns pais que ainda estão com medo de fechar contrato, por conta de tudo que aconteceu na pandemia, o Doce Encontro está oferecendo um formato de contrato bem flexível.

Então, não deixe de sonhar! Vá conversar e conheça as condições! E por falar em boas notícias, Vanessa revela que para 2023 o Doce Encontro deve lançar um projeto social destinado às crianças. Aguardemos!