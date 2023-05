Domingo passado (21), o Píer 53 Bar e Gastronomia promoveu a segunda edição da “Feijuca do Píer 53”. O evento reuniu um público de 270 pessoas e contou com grandes atrações.

Abrindo a festa, o Samba d’Aninha aqueceu o público com seu talento e simpatia. Nos intervalos, o som ficou a cargo do DJ Paul C (Leia-se Rádio Gold). Já a segunda parte do evento foi animada pela banda Tom 155, que agitou o pessoal após o almoço, inclusive levando boa parte dos presentes para a pista de dança.

Destaque para a presença de bailarinos e de passistas que interagiram muito com o público. Além da gastronomia impecável, com petiscos diversos para a entrada, o prato principal com a famosa feijoada e seus acompanhamentos rende comentários até hoje, assim como os drinks preparados pela Drink in Kombi.

Como sempre, os sócio-proprietários Rosemery e Edson Costola e Alessandra Gaspar e Loadir Seleghini fizeram questão de recepcionar calorosamente os clientes e amigos. O LIBERAL esteve presente registrando. Confira!

01A cantora, Aninha Barros animando os presentes.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

02 Celebrando mais um sucesso no Píer, Rosemery e Edson Costola com a filha Isabela e Pedro com os pais, Loadir Seleghini e Alessandra Gaspar.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

03Buffet de feijoada foi muito elogiado pelos presentes.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

04 Maria Paula Fernandes dos Santos, Isabela Costola, Nathália Alves e Luise Macedo.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

05 Todo mundo fez questão de deixar registrado os melhores momentos nas redes sociais.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

06 Durante a tarde, bailarinos profissionais deram seu show e interagiram com o público, dançando e alegrando o ambiente.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

07 Kika e Alexandre Godoy com Karina Godoy.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

08Raiany Mizzoni e Breno Guimarães Barbosa com Andrea e Ademir Mizzoni.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

09 Pedro com os pais, Alessandra Gaspar e Loadir Seleghini.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

10 Rosemery e Edson Costola com a filha Isabela e a mãe dele, Maria Helena.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

11 Judiceia Judice Baptista e Sidnei Baptista.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

12 Tere Jacomin e Maria Frezzarin com Adriana Bazaneli com (CONFIRMAR NOMES), Lurdinha Godoy e Karina Godoy.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

13 Leonardo Uliani e Lucineia Gomes.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

14 Milena Anne e Felipe Carrara.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

15 Marcus Andrade e Sandra Ragasso.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

16 Cerca de 270 pessoas participaram do evento.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

17 Kely Gouveia e Anderson Teixeira da Silva.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

18 Lu Rando e Luiz Cortez com Claudia Borelli, Thiago Macedo Bento e Carol Carneiro.JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

19Os herdeiros da casa, Isabela Costola e Pedro Seleghini entre as passistas que animaram a tarde – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A cantora, Aninha – FEIJOADA DO PIER 2023 (39).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A equipe do Drink in Kombi – FEIJOADA DO PIER 2023 (153).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Adriana Bazaneli – FEIJOADA DO PIER 2023 (97).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ana Lídia Ali, Júnior Ali, Vinícius Oliveira e Jaqueline Junco – FEIJOADA DO PIER 2023 (82).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Anderson Rodrigues e Fabiana Verdelio – ]FEIJOADA DO PIER 2023 (158).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Anna Júlia Coutinho e Túlio Zuanetti – FEIJOADA DO PIER 2023 (80).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Celso Zuanetti e Magali – FEIJOADA DO PIER 2023 (76).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Charles Santos e Lismara Oliveira com Isadora Deltregia – FEIJOADA DO PIER 2023 (63).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Charles Santos e Lismara Oliveira com Isadora Deltregia com o dançarino da tarde- FEIJOADA DO PIER 2023 (62).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Daniela Azevedo e Fernanda Azevedo com Flávio Garcia – FEIJOADA DO PIER 2023 (68).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Duda Bozzola, Deivid Bozzola, Robson Sousa, Juliana Camilo, Daniela Feitosa e Jhonatan Mendes Feitosa – FEIJOADA DO PIER 2023 (141).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

FEIJOADA DO PIER 2023 (16).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

FEIJOADA DO PIER 2023 (119).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

FEIJOADA DO PIER 2023 (124).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

FEIJOADA DO PIER 2023 (126).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Gabriela Umbelino e Neia Giovani – FEIJOADA DO PIER 2023 (111).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Geraldo Gaspar e Daniela – FEIJOADA DO PIER 2023 (86).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Italo Costa – FEIJOADA DO PIER 2023 (102).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Juliana Garutti, Stephanie Bordon Trevizam e Camila Demarchi – FEIJOADA DO PIER 2023 (151).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Loa entre Tere Jacomin e Maria Frezzarin – FEIJOADA DO PIER 2023 (70).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Luciana Manfredi, Vanessa Tognetta e Rachel Pagotti – FEIJOADA DO PIER 2023 (57).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Luciana Manfredi, Vanessa Tognetta e Rachel Pagotti – FEIJOADA DO PIER 2023 (58).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Luciano Varollo e Fabiane – FEIJOADA DO PIER 2023 (147).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Malu e Fernando Romero – FEIJOADA DO PIER 2023 (96).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Maria José Defavari e Lurdinha Godoy – FEIJOADA DO PIER 2023 (90).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Milena Duarte e Ronaldo Duarte Júnior – FEIJOADA DO PIER 2023 (100).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Rafaela Alves e Rafael Gomes – FEIJOADA DO PIER 2023 (142).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Rauanne Cintra, Ana Spares e Eli Almeida – FEIJOADA DO PIER 2023 (109).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Renato Azenha Defavari e o filho Rafael – FEIJOADA DO PIER 2023 (106).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Telma e Valter Belluco – FEIJOADA DO PIER 2023 (107).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Tere Jacomin e Maria Frezzarin – FEIJOADA DO PIER 2023 (73).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Vânia Antunes e Adan Ribeiro – FEIJOADA DO PIER 2023 (145).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Victoria Baldan e Yago Horvatti – FEIJOADA DO PIER 2023 (79).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Washington Lindo e Carla Santos – FEIJOADA DO PIER 2023 (112).JPG – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Agende-se

O próximo evento do Píer será o “Encontro das 3 Tribos”, programado para acontecer em agosto. Entre os atrativos, a presença de carros antigos, motocicletas e jeeps, além de um bom show de rock. Aguardem mais informações em breve!

Píer 53 Bar e Gastronomia

Av. José Ferreira Coelho, 86 – Praia dos Namorados

Horário de Atendimento: Aberto na sexta, a partir das 16h, e aos sábados e domingo, a partir das 11h.

Mais informações: (19) 9 8108 9801

Instagram: @pier53baregastronomia