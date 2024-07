Vitrine: 1º Jantar Empreendedor de Inverno da Acino

Organizado pela Acino, o evento ocorreu no charmoso salão social do Jardim Botânico Plantarum e reuniu cerca de 250 pessoas

Em Nova Odessa, o primeiro dia do inverno foi celebrado com a realização do 1º Jantar Empreendedor de Inverno. Organizado pela Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), o evento ocorreu no charmoso salão social do Jardim Botânico Plantarum e reuniu cerca de 250 pessoas. A demanda foi tão alta que os convites se esgotaram dias antes do evento.

Segundo a organização, o objetivo era promover uma noite aquecida por boas ideias e conexões importantes, meta que foi alcançada com sucesso. Primeira mulher a presidir a entidade, Juçara Rosolen estava radiante na noite festiva, comemorando a alegria por realizar o desejo advindo de outras gestões, em promover um evento que reunisse a classe empreendedora.

Em uma fase histórica, amanhã (30), a Acino comemora 47 anos, tendo em seu quadro mais de 300 associados. Atualmente, a entidade se destaca como uma força crescente, possivelmente graças à dedicação de sua diretoria, que promove o melhor com transparência, trabalho árduo e muita dedicação.

O LIBERAL esteve presente no evento e, na coluna de hoje, publicamos alguns dos melhores

momentos da noite. Confira!