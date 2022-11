Além da parte esportiva, evento contou com diversas atrações, como atividades infantis e bandas

No final de semana passado, o ATC (Americana Tennis Center) foi palco para uma verdadeira celebração ao esporte, com a realização do 1º ATC Open Raquetinha e Beach Tennis. Conhecido por ser muito tradicional em Tênis e Raquetinha, o espaço inaugurou suas quadras de Beach Tennis e aproveitou para apresentar sua nova gestão, comandada pelos investidores Pedro Romi, Guilherme Romi e Julia Campana.

Além da parte esportiva, o evento, que durou 3 dias, contou com diversas atrações como atividades infantis, bandas e muito mais. Além disso, o Armazém 110 funcionou como restaurante e bar. Destaque para o cardápio preparado com exclusividade para o evento que realmente estava incrível.

Cerca de 200 atletas, divididos em categorias definidas de acordo com o nível dos competidores, participaram do torneio, que, por sua vez, teve premiação de R$ 15 mil em dinheiro e vouchers/produtos, assim como troféus para os melhores de cada categoria.

Ao todo, foram mais de 200 jogos emocionantes e competitivos, nos quais o espírito esportivo sempre prevaleceu. Confira algumas fotos do evento.