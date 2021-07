16 anos da Escola Só Música: história, serviços e estrutura

No dia 20 de julho de 2005 começava a funcionar a Escola de Música Só Música, ou seja, a instituição acaba de celebrar 16 anos de sucesso. Premiado e reconhecido como um dos melhores da região, o empreendimento familiar está sob direção de Marilene Cortez e do filho Márcio Jr., que sempre teve a música como principal objetivo de vida. Apaixonado por ensinar, essa foi uma maneira que ele (professor de violão e guitarra) encontrou de passar seu conhecimento para frente.

Conhecida por ser uma escola moderna, com professores capacitados, e com o olhar sempre voltado ao aprendizado do aluno, a Só Música já transformou a vida de muita gente, afinal, lida com a realização de sonhos, seja para a área amadora ou profissional.

Um grande destaque da escola são as aulas didáticas e individuais, que estimulam os alunos e facilitam seu aprendizado.

Atualmente, o estabelecimento oferece aulas, cursos e Luthieria. Super capacitados, os professores são todos músicos profissionais, muitos formados e outros terminando a faculdade, estando todos em constante atualização.

Durante o período de pandemia, a Só Música se adaptou para atender seus alunos com segurança. Para isso, ainda está utilizando um sistema híbrido, com aulas on-line para quem prefere adiar a volta presencial.

No espaço físico, todos os protocolos de segurança da Vigilância Epidemiológica estão sendo seguidos, com tapete sanitizante, álcool gel, álcool em todas as salas, limpeza e higienização dos instrumentos a cada troca de aula, barreiras de acrílico entre o professor e aluno e todos usando máscaras.

Se nesse período, uma das reflexões que fica é o quanto devemos sempre tentar realizar os sonhos, então, se você tem o desejo de aprender música, aproveite o momento. A Só Música está com promoções especiais e pronta para te receber!

A Só Música está localizada na Rua Dr Cândido Cruz, 798, centro, Americana

Os proprietários da escola, Marilene Cortez e Márcio Jr.

A professora de canto e ex-The Voice, Samara Bueno com o aluno Bruno Otávio Ferreira (Cover Michael Jackson)

O aluno Luigi Riami de Lima com o professor Loks

A Escola Só Música está com promoção especial de férias e aguarda sua visita

Márcio Jr e o aluno Vitor Niels Jensen

Lurdes Penido, professora de Musicalização infantil, piano e teclado, com a aluna Isabela Mariano de Campos

Gustavo Sabino com o professor Loks

A aluna, Lívia Ayumi Ieiri

Super reconhecida a Escola Só Música coleciona premiações

Cursos (adulto e infantil):

Guitarra

Violão Popular, Juvenil e Clássico

Baixo Elétrico e Acústico

Bateria

Teclado

Piano Clássico ou Popular

Canto Popular, Erudito e Belting (Técnica para Musicais e Ópera)

Musicalização infantil, para crianças a partir de 3 anos

Flauta transversal

Flauta doce

Aulas de bandas

Aulas de Flashmob

Coral

Escola de Música Só Música

Rua Dr. Cândido Cruz, 798, Centro, Americana

WhatsApp: (19) 99923-4401

Telefone: 3601-3101