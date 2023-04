No início de março, o NJE do Ciesp de Americana promoveu o evento com o tema "Empreendedorismo na Era Digital"

No início de março, o NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores) do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, coordenado pelo empresário Pedro Marin, promoveu a 15ª Semana do Jovem Empreendedor. Ao longo de cinco dias, os participantes puderam mergulhar no tema “Empreendedorismo na Era Digital”.

A abertura da programação aconteceu no anfiteatro do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), no Campus Maria Auxiliadora, em Americana. Além do espaço, outras instituições de ensino da cidade também sediaram o ciclo de palestras gratuitas, como o Senac, Colégio Dom Pedro, Antares, Senai e FAM (Faculdade de Americana).

Entre os temas abordados, o conteúdo trouxe trajetórias inspiradoras, inovações virtuais que impulsionam, uso da tecnologia para alavancar resultados, Chat GPT, entre outros.

Já na lista de palestrantes figuraram nomes como Milton Azevedo, da AMXCOM; Ubiraí Beber, consultor em Estratégia e Inovação; além de Denise Zerbeto e Alison Bonfatti. Na abertura, no “Painel do Empreendedorismo com histórias que inspiram”, participaram os empreendedores Gerson Manzi (Casa Festa), Régis Rodero (MetalFarma) e Givago Nunes (ByteWeb e Telecom).

Segundo a organização, mais de mil pessoas prestigiaram a programação que, em resumo, foi excelente, trouxe assuntos super atuais e com certeza será muito útil no dia a dia dos empreendedores.

EM BREVE

Apesar da Semana do Jovem Empreendedor ter ocorrido em março, uma última palestra ficou para abril.

O “Painel do Empreendedorismo Feminino”, que será comandado por Marcia Comelato, da Editora Adonis; Ariane Ventura, da Vibrantz; e Monica Romi Zanatta, da Burlesque; ainda não tem data, contudo, basta ficar atento ao Instagram @ciespamericana que em breve serão divulgados os detalhes do evento, que acontecerá na Fatec.