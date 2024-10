No dia 1º de outubro, Valéria Nascimento, uma das mais conhecidas profissionais de eventos de Americana, comemorou 29 anos de carreira. Em 1995, quando tudo era bem diferente, ela iniciou sua trajetória após ler no LIBERAL sobre uma vaga no Clube do Bosque, para a área de eventos. Na época, cursava comunicação e expressão verbal e decidiu se candidatar. Já no seu primeiro desafio, organizou uma festa para mil pessoas no Dia das Crianças. “Nunca tinha trabalhado na área”, relembra.

Com a experiência adquirida como coordenadora de eventos e administradora do Clube do Bosque, ela foi convidada para assessorar o lançamento do Tivoli Shopping, evento que marcou sua decisão de seguir na profissão. Entre os momentos memoráveis de sua carreira estão eventos como o Baile do Caribe e o Baile da Arara Vermelha, além de muitos casamentos de grande porte. “Sinto-me grata e realizada por tanta confiança e carinho ao longo desses anos e por ter realizado os sonhos de milhares de pessoas”, comentou ao LIBERAL.

Embora tenha considerado deixar a área em alguns momentos, o amor pela profissão sempre falou mais alto. “O desejo de continuar ajudando as pessoas, aliado ao carinho dos clientes, me faz continuar”, afirma. Hoje, Valéria comanda a Danval Turismo, onde mantém o trabalho com noivas, cuidando de um momento especial: a lua de mel. “Sempre digo que agora realizo o sonho da viagem.”

Uma das maiores alegrias de Valéria é ter colaborado com outros profissionais do setor, muitos dos quais se tornaram amigos. “Meu legado é ter transformado meu trabalho em amizades eternas e ajudado muitos a progredirem na carreira.”

Para o Jubileu de Pérolas, que celebrará em 2025, Valéria já está planejando algo especial, mas mantém segredo. “Será um marco na minha história. Quem sabe meus parceiros me fazem uma surpresa”, brinca.

Para comemorar os 29 anos, ela promoveu um petit comité para familiares, fornecedores e clientes, numa noite de reencontros e alegria. Confira!