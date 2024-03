Lançamento, claro, aconteceu com uma corrida, que atraiu 2 mil pessoas, das quais mil participaram do evento como corredores

Semana passada, o maratonista e palestrante Hugo Farias lançou seu primeiro livro, intitulado “Projeto Propósito: Nunca é tarde para escrever uma nova história”. O lançamento, claro, aconteceu com uma corrida, que atraiu 2 mil pessoas, das quais mil participaram do evento como corredores, enfrentando distâncias de 5 km, 10 km e 21 km, e as demais como público, prestigiando o lançamento. Confira alguns cliques desse momento especial.

01 Na manhã de autógrafos, Hugo Farias – Foto: 02 Cerca de 2 mil pessoas participaram do evento – Foto: 03 Sempre com o apoio incondicional da esposa Daniela Ferro Farias e dos filhos Vinícius e Alice, o maratonista conquistou mais uma grande vitória em sua trajetória – Foto: 04 O livro está disponível – Foto: 05 A vribração do casal Guadalupe e Katrus Santatosa – Foto: 06 A alegria contagiante de Silvia Giordano – Foto: 07 Plena e na tranquilidade, Fernanda Lahr – Foto: 08 A concentração de Murilo Feltrin – Foto: 09 Envolvida na produção do livro e do lançamento, Priscilla Biancarelli Nunes feliz com o resultado de mais um projeto entregue com sucesso – Foto:

Sobre o livro

O livro detalha a extraordinária jornada de Hugo Farias ao concluir 366 maratonas consecutivas, além de compartilhar os desafios enfrentados pelo atleta amador durante esse período. O autor aborda também a decisão de interromper sua carreira como executivo de tecnologia para viver um propósito maior. Atualmente, ele segue palestrando em escolas, empresas e eventos sobre resiliência, determinação, foco, planejamento, superação de limites e propósito de vida. Para quem quiser adquirir, o livro já está disponível no site oficial de vendas Propósito Store.

Palavra de gratidão

“Quero agradecer todos os patrocinadores e participantes por esse lindo evento. Estou muito feliz! Aos 42 anos eu decidi escrever uma nova história. Uma mudança de rota e inspirar muitas outras pessoas. É um projeto sobre acreditar em si mesmo, acreditar que você é mais forte do que imagina, acreditar que nada é impossível e que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Espero poder levar essa mensagem adiante através deste livro, que eternizou esse legado, e de muitos outros projetos que virão. É só o começo!”, afirmou Hugo Farias.