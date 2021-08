Wedding Editorial: Para inspirar a temporada 2022 de casamentos

Com mais de uma década de experiência no ramo, Amaury Hernandez selecionou alguns fornecedores com quem trabalha; confira

A histórica Fazenda Santa Gertrudes já foi cenário de inúmeros eventos, casamentos e até novelas e filmes. Localizada na Rodovia Washington Luiz, ela une sofisticação, história e glamour em um único lugar. Para o organizador de eventos, Amaury Hernandez o espaço tem um lugar especial em seu coração.

Em 2010, foi ali que ele assessorou seu primeiro evento, um marco em sua história profissional. Depois disso, voltou diversas vezes para a realização de outros casamentos.

Mais de uma década depois, a belíssima fazenda voltou a fazer parte de sua trajetória. De frente para um belo lago, no finalzinho de tarde, ouvindo o barulho das águas, o canto dos pássaros e até o sussurrar do vento, ele, com apoio de uma equipe de fornecedores, promoveu o seu primeiro editorial, tendo como pano de fundo o casarão histórico de um lado e o por do sol de outro.

Para o “Wedding Editorial”, Amaury escolheu alguns fornecedores com os quais trabalha. “São pessoas que inclusive indico para meus clientes”, comenta.

Criterioso, além de selecionar quem faria parte de seu projeto, ele também pensou com carinho nos modelos que representariam os noivos, afinal, deles dependeriam o sucesso da proposta.

Sendo assim, ele acabou optando por um casal de verdade. Pilar Mosqueira Montero e Dolly Smania receberam o convite com surpresa e gratidão, aproveitando a oportunidade para renovar os votos, após 23 anos de união.

Mágico, o momento foi marcada por uma série de fotos e vídeos, além de uma bonita celebração, com direito a lágrimas de emoção, votos e juras de amor, algo muito bacana, afinal, nada mais romântico do que o brilho nos olhos e o sorriso cúmplice de um casal real.

O grupo Liberal teve o prazer de acompanhar de perto todos os detalhes desse editorial, inclusive em breve será publicado uma matéria completa sobre tudo o que os fornecedores trouxeram para o evento. Contudo, a coluna social adianta um pouco o assunto com os bastidores do projeto. Confira!

No comando da produção, Amaury Hernandez

Os noivos, Pilar Mosqueira Montero e Dolly Smania

Eliane Oliveira e Taina Evelyn Lima Vicentim da Princezinha Noivas e Noivos

Luis Filipe Botelho de Medeiros sócio-proprietário da Fazenda Santa Gertrudes

O decorador, Fernando Reame

Matheus H. Piellusch Loures, Márcia e Eliseu Boraschi com o filho Giovanne (Leia-se Borasom)

Kamila Leticia, Neusinha Carrenho, Luiza Melinho e Vitor Alcântara da Oficina de Beleza, responsáveis pela belíssima produção de cabelo e maquiagem

O fotógrafo, Marcos Misturini

Toda a graça e charme dos irmãos Maria Flor Vicentim e Dom

O celebrante, Thiago Nunes

Rafael Zachetin do Buffet Piemonte

Jonas Almeida e Sandra da Jonas Almeida Films

Catalina Mosqueira e Pilar Montero com Raul Mosqueira, família da noiva

Renan Rodrigues e Crhistian Lima do Liquid Coquetéis

Os belos e deliciosos doces da Aline Doces

O convite teve assinatura da Casa do Convite by Carol Sacilotto, que também fez o convite do casamento há mais de duas décadas

Borasom

Maria Flor Vicentim

Michel Hirata e Eliseu Boraschi

Neusinha Carrenho da Oficina da Beleza

Lista de Fornecedores