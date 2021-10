Vivendo a alegria dos 90 anos

Dona Vera Lemos Cardozo nasceu em Jaguariúna no dia 24 de setembro de 1931, porém, veio para Americana ainda muito jovem, onde acabou construindo a vida. Em 1955, casou-se com Antônio Cardozo na Igreja São João de Carioba, e com ele teve 5 filhos, além de 19 netos e por enquanto, 17 bisnetos.

Filha de índios, por aqui, se estabeleceu no bairro Jardim Bela Vista, onde viveu com seu marido 65 anos de uma união muito feliz. Depois que ele faleceu em 2019, ela ficou sozinha na casa onde criou os filhos.

01 A aniversariante, Vera Lemos Cardozo 02 Uma das filhas da aniversariante, Nely Cardozo entre os netos Gabriel Bordon e Fred Bordon 03 Nelcimara e Nilmara Cardozo, filhas da aniversariante 04 Os netos da aniversariante reunidos para o clique da Eclética 05 Eudocia Marchiori, irmã da aniversariante 06 Os bisnetos da aniversariante reunidos para o clique da Eclética 07 Fofíssimo, Antonio Cardozo Ferreira, neto da aniversariante 08 Amanda Beatriz de Castro e Jeremias Roberto de Castro, netos 09 Lidiane Bordon, Josy Bordon e Lilian Bordon, netas da aniversariante 10 Michele Andrade e Rodolfo de Castro, netos 11 Dona Vera, entre Flávia e Renan, do Realize 12 A aniversariante Vera Lemos Cardozo entre as filhas, Nelcimara, Nilmara e Nely 13 Tod a alegria contagiante de dona Vera 13 O bisneto Fred Bordon foi escolhido para dançar com dona Vera 14 Um dos momentos mais especiais foi a entrega da boneca feita por um dos netos 15 Os momentos especiais foram registrados pelos presentes em vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais 16 O filho Luis Carlos Cardoso, que atualmente mora em Camboriú, veio dias antes para ver a matriarca, mas não pôde ficar para a festa Milene Souza, Gabriel Bordon e Nely Cardozo ANIVERSÁRIO VERA LEMOS CARDOZO Nalva Castro e dona Vera Lemos Cardozo ANIVERSÁRIO VERA LEMOS CARDOZO Nely Cardozo, filha da aniversariante ANIVERSÁRIO VERA LEMOS CARDOZO ANIVERSÁRIO VERA LEMOS CARDOZO Nalva Castro e dona Vera Lemos Cardozo ANIVERSÁRIO VERA LEMOS CARDOZO Fred Bordon, bisneto da aniversariante Gabriel Bordon, Nely Cardozo e Fred Bordon Milene Souza e Gabriel Bordon com Lilian Bordon e Sarah Bordon Souza Nalva Castro e dona Vera Lemos Cardozo Nelcimara, Nilmara e Nely Cardozo, filhas da aniversariante ANIVERSÁRIO VERA LEMOS CARDOZO ANIVERSÁRIO VERA LEMOS CARDOZO ANIVERSÁRIO VERA LEMOS CARDOZO ANIVERSÁRIO VERA LEMOS CARDOZO Gabriel Bordon e Nely Cardozo ANIVERSÁRIO VERA LEMOS CARDOZO ANIVERSÁRIO VERA LEMOS CARDOZO

Mas não se engane: morar sozinha é uma escolha dela, fato que também denota a sua personalidade independente, afinal, ela sobe e desce escadas, e se cuida muito bem e com a disposição de uma jovenzinha, que, aliás é campeã de bocha e não dispensa frequentar a parte social do Flamengo Futebol Clube, onde tem muitos amigos. Com uma alegria de viver contagiante, ela é uma matriarca persistente, que ensinou os filhos, netos e bisnetos, além de amigos e demais familiares, que nunca devem desistir de seus sonhos.

Tanto é que recentemente dona Vera realizou um sonho antigo, comprovando que eles não envelhecem. Como ela não pôde ter um aniversário de 15 anos e nem as filhas, desde sempre sonhava em fazer uma festa de “princesa”.

O evento, na verdade, era para acontecer em 2019, porém, devido à perda do marido e na sequência a pandemia, a comemoração só pôde ser agora em 2021, momento perfeito já que esse ano ela também completou a emblemática idade de 90 anos.

A festa, aconteceu no salão Realize Buffet e Eventos, local ideal, afinal, os queridos Flávia Bertoque e Renan Germano, sócios-proprietários do local, são especializados em realizar sonhos e fizeram de tudo para tornar o de dona Vera o mais lindo possível. A festa para 60 convidados foi animadíssima, a começar pelo espírito festeiro da própria aniversariante. Ansiosa com o evento, dias antes da festa ela parecia uma debutante de tão feliz com o momento.

Belíssima, dona Vera literalmente brilhou com um look longo, todo em bordado em pedrarias, o que garantiu todo glamour que ela merecia. No início da noite, ela foi recepcionada pelos convidados com palmas e um saxofonista tocando a música “Girls Just Want To Have Fun”, da Cyndi Lauper. Após esse momento feliz, ela dançou com o bisneto Fred Bordon e fez bonito demonstrando coordenação e fôlego.

Na sequência, recebeu várias homenagens, com destaque para a feita por um dos netos que lhe entregou uma bonequinha. Momentos alegres e inesquecíveis marcaram a noite e nós registramos. Em tempo, vale dizer que ela é assinante do LIBERAL há mais de 40 anos, e para o próximo ano já está planejando uma outra festa temática. Confira!