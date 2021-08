Viva os 22 anos da FAM

Em 1999, nascia em Americana uma Instituição de Ensino que entrou para a história, inclusive levando o nome da cidade: Faculdade de Americana. À princípio, a FAM idealizada pelo saudoso senhor Florindo Corral oferecia três cursos: Administração, Turismo e Pedagogia. Contudo, em pouco tempo, vários outros cursos foram entrando na grade, todos aprovados pelo MEC, tendo como diferencial o fato de preparar o aluno para o mercado de trabalho.

Ao longo de sua existência, até aqui, foram mais de 18 mil formandos de 45 cursos. Atualmente, aos 22 anos, a instituição se destaca como uma das melhores e mais modernas faculdades do interior paulista oferecendo além da graduação, cursos técnicos, EAD e Pós- Graduação, oportunidades que garantem não apenas a formação de seus alunos como também o futuro.

Por tudo isso, a coluna Eclética, assim como o Grupo Liberal, fazem questão de homenagear o marco, mostrando os rostos de alguns dos alunos que passaram pela FAM, além é claro de dona Emília Corral, esposa do fundador, as filhas Adriana e Viviane, que junto com Gustavo Azzolini conduzem a instituição com muita competência e amor.

Viva a FAM e parabéns para todos que de alguma forma fizeram parte desses 22 anos!