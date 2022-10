Viva o Dia da Secretária

Data foi comemorada em evento do Ciesp com uma programação especial, sempre visando promover a confraternização e valorização da categoria

Oficialmente o Dia da Secretária foi instituído no Brasil em 26 de outubro de 1977, contudo, a data escolhida para celebrar o dia dessas profissionais indispensáveis para o bom andamento de qualquer empresa é o dia 30 de setembro. Conta a história que essa é a data de nascimento de Lilian Sholes, a primeira mulher a escrever em uma máquina datilográfica em público. Há nove anos o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana colocou a data comemorativa em seu calendário de eventos, uma maneira encontrada para homenagear a categoria. Assim sendo, todos os anos a diretoria prepara uma programação especial, sempre visando promover a confraternização e valorização das (dos) profissionais.

A 9ª edição do evento aconteceu na própria sede do Ciesp e levou cerca de 80 pessoas para o auditório. Esse ano, o tema do encontro foi “Mulheres de Verdade – Conte sua História”, e as convidadas a compartilharem suas brilhantes trajetórias foram Ariane Ventura e Claudia Porteiro. Ariane, atua como General Manager Brazil and Argentina na Vibrantz Technologies Inc. (Ferro Enamel) e Claudia é empresária, nutricionista e chef, ambas escolhas assertivas e muito inspiradoras para o momento. Confira nas fotos um pouco de como foi o evento repleto de surpresas, brindes, sorteios e principalmente muito carinho.