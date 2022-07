Viva o amor de Vanessa & Sérgio

A história de amor da biomédica Vanessa Cardoso com o gerente de segurança e qualidade Sérgio Luchiari daria um belo filme romântico.

Apesar de ela conhecer os irmãos do rapaz da época da adolescência, não conhecia Sérgio, algo que só aconteceu há alguns anos, quando eles se conectaram em um aplicativo para namoro. Após alguns anos de relacionamento, em novembro de 2021, eles ficaram noivos e começaram a planejar o casamento.

O mini wedding, realizado em junho, foi para cerca de 100 convidados, começou na Paróquia São Benedito, com a celebração do padre Alex, e terminou com uma linda recepção realizada no Jardim Botânico Plantarum, de Nova Odessa.

“Nossa festa foi totalmente pensada para reunir os familiares e amigos íntimos no pós-pandemia, uma forma de celebrar o amor!”, contou a simpática noiva para a Eclética. Para o casal, o momento foi mágico e inesquecível, especialmente por se tratar da realização de um sonho. “A emoção foi tão forte que parecia que nossa alma estava presente, mas o corpo não”, comentam.

Em lua de mel, eles viajaram para Buenos Aires em pleno Dia dos Namorados, quando aproveitaram para assistir um tango e tomar muitos bons vinhos. Mais romântico, impossível! Confira detalhes do enlace.

