Vera Cardozo: 92 anos em uma Noite de Oscar!

Dona Vera Lemos Cardozo é uma figura conhecida aqui na coluna, pois, sempre que comemora aniversário, faz questão de nossa presença para registrar. Recentemente, celebrou em grande estilo seus 92 anos. O local escolhido para a festa temática “Uma Noite de Oscar”, foi o salão Mundial Eventos. Comandado pelo cerimonial competente de Cida Schiavon Assessoria, o evento teve até tapete vermelho. Elegante, sorridente e muito charmosa, a aniversariante desfilou com direito a fogos indoor para anunciar sua chegada, coisa de diva, mesmo!

Alegre e muito de bem com a vida, ela dançou uma música com um dos netos e foi homenageada pelas filhas que lhe presentearam com um “Oscar”, finalizando a parte solene. Nascida em Jaguariúna no dia 24 de setembro de 1931, dona Vera veio para Americana ainda muito jovem, onde acabou construindo a vida e se tornando uma grande matriarca, com uma numerosa família formada por 5 filhos, 19 netos e por enquanto, 17 bisnetos e uma tataraneta a caminho, a Iris, com previsão de nascimento para o final do mês. Confira como foi essa grande noite para ela.