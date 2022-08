O Vila do Bosque funciona de dia como restaurante e à noite como pizzaria - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O Restaurante e Pizzaria Vila do Bosque foi inaugurado em 2015 e, desde então, se tornou uma excelente opção quando o assunto é almoçar bem! Localizado na Rua México, 28, no Frezzarin, o espaço é amplo, arejado e muito bonito, fazendo jus ao nome, inclusive, porque fica em frente ao Clube do Bosque, certamente um dos cartões postais de Americana.

O cardápio é o maior destaque do restaurante, que foca na comida caseira e de dia funciona no sistema self-service. “Temos uma qualidade inigualável, com variações diárias, amplo buffet de salada. Em todas as sextas-feiras servimos comida árabe e, aos sábados, feijoada”, conta Maria Inês, proprietária do espaço.

Como já tinha experiência no ramo gastronômico, a empreendedora conta que decidiu levar um pouquinho do que sabe para que mais pessoas pudessem experimentar suas delícias. Com ambiente familiar, o espaço comporta desde casais que desejam uma experiência mais intimista, até famílias, grupos de amigos, almoços de negócios e eventos fechados para até 120 pessoas.

A proprietária conta que, devido à adesão dos clientes e os comentários positivos que sempre ouviram, eles decidiram ampliar o local para receber com maior comodidade. Assim, a área externa, com uma varanda de 120 metros quadrados, tornou-se mais uma opção para quem gosta de comer ao ar livre. Por outro lado, a área interna climatizada, com 90 metros quadrados, ficou disponível para quem gosta de um conforto maior. Além disso, também houve a implantação de uma área kids, para que as crianças possam se divertir enquanto os pais aproveitam o clima bom do local.

Já à noite, o Vila está com uma proposta diferenciada, que é uma tendência nacional: as pizzas napolitanas artesanais com sabores elaborados e exclusivos. Feita com farinha italiana (de longa fermentação – são 48 horas), elas são assadas acima de 400°C. Mais leves, aromáticas, saborosas e de fácil digestão, quem prova, aprova!

Destaque para os drinks como as caipirinhas e caipiroskas de frutas, assim como o chopp Brahma em dobro, com promoção válida de terça a sábado, das 18h às 20h. Para finalizar, os calzones recheados de chocolate são, como diz a expressão popular, “de comer rezando”.

Ambientes amplos e arejados – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

As pizzas artesanais são mais leves e saborosas – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

O calzone de chocolate é uma das sobremesas mais elogiadas da casa – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Para quem gosta de um buffet repleto de opções, vale a pena conferir o que o Vila oferece – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Pizza e vinho são daquelas combinações que sempre dão certo e no Vila não faltam opções – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Somando a tudo isso, a fácil localização e lugares para estacionar, além, é claro, da qualidade dos produtos servidos e do atendimento sem igual, tornou o Vila uma das melhores opções gastronômicas da cidade.