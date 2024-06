Veja fotos do último final de semana da Festa de Santo Antônio

Realizado com apoio do Grupo Liberal, evento foi um sucesso, com público rotativo de aproximadamente 65 mil pessoas

A 124ª edição da Festa de Santo Antônio, com o apoio do Grupo Liberal, foi um sucesso. Ao longo de cinco finais de semana (de 17 de maio a 16 de junho), o evento recebeu um público rotativo de aproximadamente 65 mil pessoas.

Só no último final de semana, a estimativa da comissão organizadora foi de 20 mil pessoas, com destaque para o Dia do Padroeiro, que teve grande participação da comunidade nos três horários de missas celebradas.

No encerramento da última semana, a festa recebeu como atrações a Banda AR 40 (dia 13), Yago Rocha (dia 14), Banda SP 304 (dia 15) e Dany & Diego, no almoço do dia 16, marcado por uma deliciosa feijoada. Vale destacar que, só nesse evento, o público foi de mais de 500 pessoas.

Para a organização, de modo geral, “a festa foi muito positiva, realizada sem nenhum incidente, com o trabalho sempre engajado de voluntários animados e felizes, comida boa e, principalmente, o povo rezando com fé para Santo Antônio, padroeiro da nossa cidade”.

Confira os últimos cliques da edição de 2024 e, mais uma vez, viva Santo Antônio!

Carina Camargo e Fabiane Santos – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Cláudia Niculuzio e Beatriz Marques – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Dany e Diego fizeram o show de encerramento durante a feijoada de domingo – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Darci Pompermayer – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Débora Castro, Roberta Cardoso, Selma Burgues e Luciana Comelato – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Feijoada foi muito elogiada pelos presentes – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Juliete Campos e Harumi com Anne Tavares – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Lisa Romeiro – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Lucineia Silva, Marisa Ferrarezi e Cássia Moreira – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Marta Rossi e Célia Mardegam – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Neuza Alves Oliveira e Umbelina Zardo com Adimilson Oliveira e Silvana Santos – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Neuza Alves Oliveira e Umbelina Zardo – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação O padre e reitor da Basílica, Valdinei Antônio da Silva, entre Vanderlei e Rafael Macris – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Renata Soares e Karina – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Representando as rádios do LIBERAL, Cezinha Polidoro, Mathias Júnior e Ronaldo Brito – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Silvana Santos e Fábio Henrique – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Uma das coordenadoras da festa, Ivia Baldin, com Adriana Sávio – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Voluntários da barraca de canja, cuscuz e caldo – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Voluntários da barraca de frango à passarinho – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Voluntários da barraca de bebida – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Voluntários da barraca de churrasco – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Voluntários da barraca de lanche de pernil e cachorro-quente – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Voluntários da barraca de pastel – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Voluntários da barraca de polenta e batata frita – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Voluntários da barraca do chocolate quente e vinho quente – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação Festa de Santo Antônio terminou no final de semana passado, totalizando a passagem de mais de 65 mil pessoas – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação A atração do dia 15 foi a Banda SP304 – Foto: Leonardo Matos/Liberal – Neuza Rocha/Divulgação