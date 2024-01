Veja fotos do show da banda Legião Urbana Cover

Evento foi fruto de uma parceria inédita feita com a rádio FM Gold 94.7, do Grupo Liberal

O dia 5 de dezembro de 2023 ficará marcado para sempre na história da banda Legião Urbana Cover do Brasil, da mesma maneira que ficará para a rádio Gold do Grupo Liberal. É que nessa data aconteceu uma apresentação inédita da banda – que é considerada a primeira cover da Legião e tem mais de vinte anos de carreira – no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. O evento foi fruto de uma parceria inédita e muito especial feita com a rádio, responsável por trazer e produzir o show na cidade.

Com um público eclético e de várias gerações, a casa estava praticamente lotada e os presentes vibraram a cada música tocada e cantada em homenagem a uma das melhores e mais emblemáticas bandas do rock nacional de todos os tempos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o diretor artístico da Gold, Cris Corrêa, o evento foi um grande desafio, porém superou as expectativas. “Foi um verdadeiro teste de audiência. Ainda assim, conseguimos lotar o Teatro Municipal em plena terça-feira, dia útil normal, o que mostra o quanto foi legal. Lógico, que a qualidade da banda também ajudou muito, então, foi uma parceria perfeita.”

Para Beto Sanches, vocalista da banda, o resultado superou todas as expectativas. “Foi bastante especial para nós, inclusive, por ser o primeiro show em um teatro da região, então, tivemos toda uma preparação, trocamos muitas ideias e usamos a nossa experiência em todos os detalhes, desde a escolha do repertório até a sequência das músicas”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Apesar de já ter feito shows em vários teatros pelo Brasil, inclusive em capitais como São Paulo, Natal e Belo Horizonte, para nós, esse encontro com o público de Americana será sempre um marco, então, a gente carrega essa data com muito carinho e com expectativa para voltar agora em 2024 e repetir a dose”, finaliza. De fato, foi lindo. Confira!

Michelle Cassiano e Cezinha Polidoro – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Reggis Pinheiro e Fernanda com Alessandra Paiva – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ronaldo Britto e Ailton Gonçalves Dias Filho – Foto: Claudeci Junior/Liberal

SHOW DO LEGIÃO URBANA COVER DO BRASIL – Foto: Claudeci Junior/Liberal

SHOW DO LEGIÃO URBANA COVER DO BRASIL – Foto: Claudeci Junior/Liberal

SHOW DO LEGIÃO URBANA COVER DO BRASIL – Foto: Claudeci Junior/Liberal

SHOW DO LEGIÃO URBANA COVER DO BRASIL – Foto: Claudeci Junior/Liberal

SHOW DO LEGIÃO URBANA COVER DO BRASIL – Foto: Claudeci Junior/Liberal

SHOW DO LEGIÃO URBANA COVER DO BRASIL – Foto: Claudeci Junior/Liberal

SHOW DO LEGIÃO URBANA COVER DO BRASIL – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Apresentação da Banda Legião Urbana Cover do Brasil no Teatro Municipal de Americana foi histórica – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O diretor artístico da Gold, Cris Corrêa, e Magali de Souza.JPG – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O produtor cultural Ronaldo Britto entre Fábio Lima e Vandriano Vargas – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Maria Eduarda Araújo Guimarães e Thiago Guimarães – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ansley Vieira e a esposa Gisele – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Juliana e Ailton Sabino com Gustavo, Laura e Camille – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Julião Biágio – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O vereador Lucas Leoncine com Wanessa e a filha Lara – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Lucyene e João Carlos Peccim – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ralf Giordano e a esposa Silvia – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Milena Arbix e Alan Polido – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Isabela e Eduardo com Mário Cezaretto e Simone – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Silvia Boaventura e Alexandre Catto – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ailton Gonçalves Dias Filho – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Vera e Laudo Pascon (Restaurante Farol) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Maria Cecília Bertini – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Juarez Angelini e Tainara Lopes – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Marcelo Rodrigo e Fabiana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Juaninha dos Santos Lima, Malu, Cadu, e Jucélia Vaz com Teresinha e Paulo Eichembergue – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Fernanda Nascimento – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Fernando Alves com Luciane e Caroline – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Airan Talasso e Michelle Ukstin – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Lucas Júnior – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Gold 2024

Sempre promovendo grandes ações e muitos eventos, a Gold entra em 2024 com muitas expectativas e a promessa de continuar sendo a rádio que “está todo mundo ouvindo”. Além disso, o diretor artístico, Cris Corrêa, afirma que o ano será marcado por muitos novos projetos e excelentes parcerias, já fechadas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Temos promoções e shows com parceiros, além de eventos criados e produzidos por nós”.

Simpático, ele deu um spoiler exclusivo para a Eclética. “Estamos preparando um tributo para homenagear duas lendas da música internacional, que em vida nunca cantaram juntas, mas que neste show se encontrarão acompanhadas por uma orquestra sinfônica”, confirmou.

E para quem curte essa vibe do rock, vale lembrar que está rolando uma promoção no Instagram @goldfm947 na qual alguém levará para casa uma guitarra autografada pelos Detonautas. Aproveitem!