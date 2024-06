Veja fotos do lançamento dos ‘Embalos da Gold’

Proposta é usar as quartas-feiras do John Gow para promover uma noite de flashback

O lançamento dos “Embalos da Gold”, no John Gow, movimentou a primeira quarta-feira de junho em Americana. Animadíssima, a proposta é usar as quartas-feiras do pub para promover uma noite de flashback, comandada pelo DJ Paul C, com a participação dos locutores e da equipe Gold.

A iniciativa é uma parceria entre a rádio e o estabelecimento, cuja sinergia foi comprovada no lançamento da própria Gold, realizado há alguns anos.

De acordo com Elisson Figueiredo, um dos proprietários do espaço, o público é o mesmo que ouve a rádio, o que torna a parceria perfeita. “É gente que gosta de ouvir música boa”, destacou.

Já para Fernando Giuliani, idealizador da rádio e diretor comercial do Grupo Liberal, o John Gow é “pé quente”. “A casa é a cara da Gold e estar com eles às quartas-feiras é uma oportunidade de oferecer aos nossos ouvintes a chance de tomar um chopinho gelado e comer excelentes porções, com precinho de happy hour, em um horário legal, por ser durante a semana”, explicou.

Para finalizar, o diretor artístico da Gold, Cris Corrêa, resume bem o que é a programação. “A noite é dedicada a reunir os amigos e ouvir música boa, que não atrapalhe um bom papo, tomando um chopp bem gelado, sem pagar entrada, enfim, a cara da Gold!”

Eclética esteve presente registrando o evento, que continuará todas as quartas, a partir das 18h, na programação do John Gow. Para quem gosta de curtir com os amigos, dançar e se divertir, o programa é obrigatório!

