Evento aconteceu no salão do Buffet Fazan e reuniu cerca de 50 pessoas

A Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) lançou recentemente o Jantar dos Empresários 2023. O evento, aconteceu no salão do Buffet Fazan, que também será o buffet do jantar, e reuniu cerca de 50 pessoas, entre autoridades, patrocinadores e imprensa.

Agora, a expectativa é que o evento, marcado para acontecer no dia 11 de novembro, no Esporte Clube Barbarense, seja um grande sucesso, assim como o lançamento. Em tempo, vale dizer que os convites estarão à venda a partir do mês de setembro e que ainda restam cotas para patrocinadores.

Portanto, quem tiver interesse de associar a marca ao Jantar dos Empresários, ainda dá tempo de participar. Mais informações pelo telefone (19) 3499-1244, com Erica, ou no WhatsApp (19) 99926-4865, com Ronaldo.

“Agradecemos aos nossos patrocinadores diamantes, Aro Contabilidade, Sicoob Acicred, Grupo Visão, Grupo Liberal e a Magi Motors, que acreditam no nosso trabalho e na valorização do empresariado barbarense, em prol do desenvolvimento econômico e social com networking em Santa Bárbara d’Oeste. Trata-se de um evento de grande visibilidade para os nossos parceiros. Teremos um cardápio especial preparado pelo Buffet Fazan, o brilhantismo do cerimonialista Jean Cunha e o Show da Banda Santa Fé”, disse Ricardo Fernandes Betin, presidente da Acisb.