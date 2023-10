Veja fotos do lançamento do Anuário Noiva 2023/24

Após meses de produção e muita expectativa, o Grupo Liberal lançou na última segunda-feira a 15ª edição do Anuário Noiva. O lançamento aconteceu no Villa Harmonia Eventos, em Nova Odessa, e reuniu cerca de 200 pessoas. Muito bem organizada pelo assessor Amaury Hernandez, a festa foi concorridíssima, comentada e rende elogios até hoje.

Completamente diferente do que havíamos realizado até agora, o evento teve uma proposta criativa e começou com os convidados sendo recepcionados no charmoso jardim da casa. A ideia era que todos pudessem explorar o local e ir se ambientando com a atmosfera proposta, com direito a muitas fotos e imagens feitas por nossa equipe, na maior cobertura realizada desde que o evento surgiu, há alguns anos.

Na primeira parte do evento, o Grupo Terrá serviu um coquetel volante, além de bebidas que refrescaram a noite quente. Ao som de um maravilhoso piano, conduzido magistralmente pelo talentoso músico Anderson Feboli, os convidados puderam curtir momentos de muita confraternização, marcados por reencontros especiais. Após a recepção, o tradicional desfile agitou os presentes, que se empolgaram com os trajes selecionados pelas empresas envolvidas, afinal, as produções e escolhas dos figurinos apresentados estavam realmente maravilhosos.

Na sequência, a entrega em primeira mão dos exemplares do Anuário Noiva 2023/24 fechou a parte solene do momento com muita alegria. Depois disso, os presentes foram convidados a adentrarem o salão para curtir o restante da programação, que começou surpreendendo com a inacreditável decoração preparada pela Liatris Studio Decor.

Além disso, as apresentações artísticas também encantaram com dois shows: primeiro com a Arte Live, que já animou eventos de famosos como Mayra Cardi e Thiago Nigro, e na sequência a tradicional e super solicitada Banda Celebration. Claro, não podemos deixar de citar o prata da casa, DJ Willian Turtera, que comanda as manhãs na Rádio Gold, do Grupo Liberal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outro ponto alto da noite foi o serviço de buffet do Grupo Terrá, que realmente promoveu um verdadeiro banquete, do coquetel à mesa de sobremesas. Ao final de meses de trabalho e muita dedicação de uma equipe competente e extremamente comprometida – entre jornalistas, diagramadores, departamento comercial e todos os demais envolvidos, além, é claro, da confiança dos diretores Fernando Giuliani, Juliana Medon Bianco Giuliani e Luciana Medon Bianco -, o melhor de tudo foi ver que isso resultou em um trabalho muito bem feito, no qual os anunciantes, parceiros, apoiadores e assinantes confiam e com o qual desejam estar juntos.

Em resumo, mais uma vez entregamos o melhor guia de noivas e noivos do interior paulista, com 148 páginas repletas de dicas, sugestões e informações importantes para qualquer pessoa que decida fazer um evento do tipo. Confira nas fotos de Marcelo Rocha e Claudeci Junior a cobertura da noite.

O lançamento do Anuário Noiva 2023-2024 do Grupo Liberal foi um sucesso – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Os diretores do LIBERAL, Fernando Giuliani e Juliana Medon Bianco Giuliani – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Responsável pela organização da festa, Amaury Hernandez ladeado por sua equipe – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Sabrina Casarin, Mauro Vicentini Filho, Gabriela Fernandes, Manoela Toledo e Murilo Libório (Grupo Terrá) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Lisa e Odair Romeiro (Odair Romeiro Boutique de Flores e Villa Harmonia Eventos) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Mafê e Clara com Fernando Reame e Débora Roncato Reame (Liatris Studio Decor) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Rogéria Oliveira, executiva de contas do LIBERAL e uma das responsáveis pela organização da festa de lançamento – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Anderson Féboli (Art Live) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Dani Guilhermino e Eduardo Bonaldi (Ateliê Dani Guilhermino) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Rebeka e André Dolensi (Tá Registrado) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Bárbara e Maurício Cerri (Vision) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Mariana, Eliseu e Márcia Boraschi (Borasom) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Juninho Souza e Andresa de Luca (Ekipe Segurança) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Claudineia Maran e Juliano Ghizini (X-Party) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Arthur Cordeiro e Carolina Martins (CarolMeladas) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Francisco Thiago de Sousa Lima (Di Chef Gelado e Doces) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Banda Celebration – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Carolina Loreti e Alexandre (Lejoux Sensações Olfativas) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Jocimara Moumesso, Nathalia Bisson e Giovana Proença (La Messon) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Danielle Antunes e Valéria Dias (Illuminato Corpo e Beleza) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

José Camacho e Silmara (Rafael Magazine) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Moreno Gomes e Nana Fazolin (Angelo Vertti) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Oscarina Bertogna e Jaqueline Castelanelli (Stilo Magazine) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Giovanna Moda Margutti e Leonardo Stephanin (Sinq Atelier) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Mayara Zampar e Edinea Mudenutt (Sinq Atelier) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Silvia Borges, Ricardo Prado, Lais Zinhani e Maila Mota (Le Beaute Coiffeur) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Célia Jacometo Mello, Maria Eduarda Cosin, Gustavo Cosin e Juliana Jacometo (Madame Madu) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Giovana e Gerson Manzi (Casa Festa) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Luciana Medon Bianco e Juliana Medon Bianco Giuliani – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

O prefeito Chico Sardelli com o diretor Comercial do LIBERAL, Fernando Giuliani e o vice-prefeito, Odir Demarchi – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Ana Blanco e Luciano Bianco Giuliani – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Lucas Medon Bianco Fonseca e Maria Luiza Magro – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Daniela Viera e Luiz Tonini (Studio Produtora 7) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

O editor executivo do LIBERAL, João Colosalle, entre as jornalistas Stela Pires, Jucimara Lima e Isabella Holouka – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Margareth e Ricardo Kamiski (Ateliê Margareth Kamiski) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

O Diretor Comercial do Liberal, Fernando Giuliani, celebrando o sucesso do evento com a equipe do Grupo Terrá – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Daniela Pascon e Azael Bild (Ophicina De Photo) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Airton Sgobin e André Miranda (Floricultura Girassol) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Andressa Pavani e Douglas Lins (Jaquelina Telles) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Elisangela e Robert Alves (Mega Zoom Eventos) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Bianka de Souza, Karin Kresner e Alexandre Kresner Filho (Óticas Exótica) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Valéria Nascimento e José Carlos Baccan (Danval Turismo) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Juliano Braga e Edimo Souza (Solar Americana) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Bárbara Rezende e Alex ( Los Mosqueiros) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Bruno Nascimento e Karoline com Luana Almeida (Nascimento Fotografia) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Carolina Mendes Fortunato e Fábio Milani (Carol Mendes Celebrante) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Bruna Paiva e Bruna Borlenghi (Clínica Bruna Borlenghi) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Andrea Ferreira (Departamento Comercial do Liberal) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Ezequiel Seki e Cintia Seki (Fazan Buffet) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Fernanda Teixeira Guerreiro e Rosana Conte (Só Mesas Só Cadeiras) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Fernando Pedrina e Adriana (Afonso’s Bar) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Stephanie Bordon Trevizan e Jane Bordon (Casa Nutrithiva) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Luciane Bumussa e Juliano Correia (Gráfica Paineiras) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Silvia e Rosalbo Bortoni (Odonto Facial Bortoni) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Nivaldo Azevedo e Mário Zanini (Loja Zanini) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Paulo Guedes, Well Lucas e Letícia Damasceno (RCA Dance -Drink) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Maria Júlia Martignago e Thiago Martins (Bolos da Lu) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Giovana e Luciana Moralli (Villa Americana Eventos) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Mara Chimetto e Willian de Freitas Souza (MW Sua Joia) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Neide Moscatelli e Marcela Moscatelli de Carvalho(Mediterrâneo Pescados & Frutos do Mar) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Roberta Cruz e Rafael Santos (Lanaro Convites) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Natália Velosa e Elaine Renó (Unimed) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Ana Paula Pirelli e Antonio Carlos Ribeiro ( Garden Estação Valentina) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Flávia e Daniel Dalarme (Zhoer Vidraçaria) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Inês Bitencourt e Agnaldo Santo Rozada (Agência de Viagem Inês Bitencourt) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Isabela Ferraz e Natalia Oki Bitencourt (La Salete) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Thiago Tolesani e Matheus Eduardo – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Isadora Casteluci e Vitor Petroni (Le Beaute Coiffeur) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Maria Eduarda Agnese Moura e Giovanni Moura (Francis Confeitaria) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Cris Corrêa e Ronaldo Britto (Gold) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Os fotógrafos Claudeci Junior e Marcelo Rocha – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Leon Botão e Dener Chimeli – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Rebeca Sgariboldi (Le Beaute Coiffeur) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Vanessa Bernardo Cruz (Ateliê Margareth Kamiski) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Leonardo Salvato e Carla (Ophicina da Foto) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

José Roberto Lopes e Mara Leite – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Adriana Medon Gobbo – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Isabel Sousa, Lis Merello e Yasmim Oliveira (Departamento Comercial do Liberal) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Maria Luiza Magro e Adriana Medon Gobbo – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Cezar Polidoro – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Fábio B. Natali, editor de arte do Anuário – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Ewerton Santos, executivo de contas do LIBERAL – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Geyse Carvalho e Tatiana Ancelmo (Departamento Comecial do Liberal) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Isa Ággio e Richard Marques (Art Live) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

O mestre de cerimônia, Cezar Polidoro e Rogéria Oliveira que recebeu uma homenagem surpresa pelas mãos de Amaury Hernandes – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Jorge Fernandes, Diego Dusso, Michele Cassiano e Leonardo Matos (Grupo Liberal) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

A charmosa e eclética mesa de frios montada pelo equipe do Grupo Terrá – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Chef Bertolasse (Grupo Terrá) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

A mesa de sobremesas, que entre outras delícias trouxe a famosa Lasanha de Chocolate Belga – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

O bar serviu a noite toda e também teve a assinatura do Grupo Terrá – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Sucesso absoluto, os Doces da Dani Guilhermino foram extremamente elogiados – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Os bem-casados também levaram assinatura de Dani Guilhermino – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

A Esfere de Gelato Cookies & Cream da Di Chef Gelato e Doces – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Os móveis utilizados na decoração, como já acontece há anos, foram da Casa Festa – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

O evento teve a aromatização de ambientes da Lejoux Sensações Olfativas – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

O túnel de fotos da Tá Registrado fez o maior sucesso entre os convidados – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Durante o evento também houve a exposição de algumas peças da La Salete – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Como todos os anos, o desfile foi um dos momentos mais especiais da noite – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

As modelos do Sinq Atelier – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Apresentação da Art Live animando os convidados no início da recepção no Salão do Villa Haromnia – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

A Banda Celebration também foi uma das atrações da festa – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Parte da equipe do LIBERAL celebrando mais um evento de sucesso – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

O cerimonialista Amaury Hernandez com os modelos masculinos da Angelo Vertti e Rafael Magazine com a modelo da La Messon – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

A distribuição do Anuário Noiva já começou para assinantes e aos interessados também está disponível para venda em nosso balcão – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Um dos modelos do Ateliê Margareth Kamiski – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Toda elegância de um dos ternos da Stilo Magazine – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Decoração da Liatris Studio Decor surpreendeu pela ousadia – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

DJ Willian Turtera (Gold) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Fernando Giuliani na hora dos agradecimentos aos parceiros do projeto – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Cadeiras e flores para dar volume ao hall de entrada – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

André Gonçalves – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Bruno Nascimento e Karoline (Nascimento Fotografia) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Gerson Manzi e Giovana com Ewerton Santos – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Isabella Holouka – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

João Colosalle – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Jucimara Lima – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Karin Kresner (Óticas Exótica) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Mauro Vicentini Filho (Diretor Comercial e Marketing do Grupo Terrá) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Michel Júnior (Banda Celebration) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Michele Cassiano – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Murilo Liborio (Grupo Terrá) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Natália Oliveira – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Sabrina Casarin e Manoella Toledo (Grupo Terrá) – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

Stela Pires – Foto: Claudeci Junior e Marcelo Rocha_Liberal

“Toda a direção ficou feliz demais com esse projeto. Temos uma equipe muito grande trabalhando para poder produzir o Anuário Noiva e o resultado só mostra o que o Grupo Liberal é capaz de fazer. Agradecemos a todos os parceiros e fornecedores pela confiança no nosso trabalho e nos comprometemos, a cada ano que passa, em fazer um melhor”, disse Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal.

Empresas participantes do desfile

O desfile de trajes para noivas e noivos foi um dos grandes atrativos da festa de lançamento do Anuário Noiva. A ação contou com a participação do: SINQ Atelier (@sinqatelier), Ateliê Margareth Kamiski (@ateliemargarethkamiski), Angelo Vertti (@angelovertti), Rafael Magazine (@rafael.magazine), Stilo Magazine (@stilomgazine) e La Messon Intimates (@lamesson.intimates), além dos acessórios da Madame Madu Semijoias (@madame_madu). Já as produções de cabelo e maquiagem dos modelos foram assinadas pelos profissionais dos salões Le Beaute Coiffeur (@lebeautecoiffeur) e Illuminato Corpo e Beleza (@illuminatobeauty).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Fornecedores da festa de lançamento

Organização e assessoria: Amaury Hernandez Assessoria (@amauryhernandez)

Buffet e bartender: Grupo Terrá (@grupoterraeventos)

Decoração: Liatris Studio Decor (@liatrisstudiodecor)

Espaço: Villa Harmonia (@villaharmoniaeventos)

Música da recepção e show: Anderson Féboli/Art Live (@oandersonmusico)

Telão de LED externo: Borasom (@borasomproducao)

Aromatização de ambiente: Lejoux Sensações Olfativas (@lejoux.sensacoesolfativas)

Banda: Celebration (@bandabailecelebration)

Doces: Dani Guilhermino (@ateliedaniguilhermino)

Gelato: Di Chef Gelato (@dichefgelato)

Móveis: Casa Festa (@casafestalocacoes)

Pipoca gourmet: Carolmeladas (@carolmeladas.pipocas)

Som e iluminação: X Party (@julianoghizini)

Telão de LED interno: Vision Som e Luz (@visionsomeluz)

Túnel de fotos: Tá Registrado (@taregistradocabines)

Vídeo: Produtora 7 (@produtora7)

Espumantes: Mediterrâneo (@mediterraneo.pescado)

Gastronomia do Grupo Terrá

logiadíssimo, o buffet do evento, assim como o bar e seus drinks refrescantes, foi assinado pelo Grupo Terrá. Entre os destaques preparados pelo chef Bertolasse, a ilha gastronômica contou com seleção de queijos nobres, tábua de focaccias italianas, além de terrine de queijo de cabra servido com damascos e figos glaceados, polenta bergamasca com ragu de ossobuco e hortelã e cuscuz marroquino com ratatouille de legumes e chips de mandioquinha.

Já o coquetel, contou com itens como Blini de gravalax de salmão com sour crème e broto de beterraba, cestinha de queijo cremoso com tomate assado e pesto genoves, crostini de gorgonzola e manga com pistache e melaço de cana, além de outros mais. Já entre os pratos quentes, mini ravioli de mussarela de búfala ao molho de tomate fresco e manjericão, mini bobó de camarões com azeite de coentro e farofa crocante de maracujá e ainda risotto de cogumelos frescos ao perfume de trufas servido com crispy de couve.

Finalizando, a mesa de sobremesas contou com lasanha de chocolate, cocada de forno cremosa com calda de maracujá, cheesecake invertido com goiabada servido em taça, entre outras delícias irresistíveis.

Decoração da Liatris

A decoração do evento foi assinada pela Liatris Studio Decor, um projeto que nasceu dentro da empresa Fernando Reame Decorações e Eventos, que tem à frente a profissional Mafê, além, é claro, do próprio Fernando. Para o lançamento do Anuário Noiva, um evento que consequentemente era voltado para fornecedores do segmento de festas, eles pensaram em um projeto ousado, criativo e que chamasse muito atenção dos convidados. “Nossa ideia era gerar uma experiência diferente para pessoas que estão semanalmente em eventos”, declararam para a coluna.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Para isto, levaram uma decoração com o aspecto inacabado. Assim sendo, utilizaram o mobiliário do salão e o material base de trabalho do pessoal do som e da própria decoração para gerar um cenário diferenciado. As cadeiras, por exemplo, foram empilhadas no hall de entrada e deram um volume para o ambiente. Já os cases, que são as caixas utilizadas para transporte dos equipamentos de iluminação e painel de led, foram inseridos entre os lounges.

Por outro lado, as escadas utilizadas para fazer as decorações aéreas foram usadas para fazer as ilhas gastronômicas e as próprias mesas do Villa Harmonia, que ficaram encostadas na parede, exatamente do jeito que elas são armazenadas, também ganharam ares decorativos. Para trazer leveza e um pouco de identidade por se tratar de um evento social, flores decoravam todos esses elementos.

Festival de Doces

O Ateliê Dani Guilhermino forneceu os doces finos do evento, além dos bem-casados. Entre as delícias degustadas pelos convidados, mil folhas, flor de goiabada, coração aveludado de frutas vermelhas, puxa de amendoim com flor de sal, camafeu, copinho crocante de nutella, damasco com brigadeiro branco, doce de pistache e flor de coco com abacaxi. Um detalhe interessante é que, para a estação de doces, os itens foram disponibilizados nas próprias caixas de armazenamento e deixados nas caixas de transporte da doceira.