Comissão de eventos organizou um jantar dançante no Clube dos Veteranos, com cerca de 700 pessoas

Para lançar a 5ª edição da tradicional Festa de São Benedito de Americana, a comissão de eventos organizou um Jantar Dançante muito agitado, que contou com participação voluntária de aproximadamente 80 pessoas, entre organização, serviço de bar, cozinha, servir e serviço gerais. Repetindo o sucesso do ano passado, a iniciativa aconteceu no Clube dos Veteranos e teve ingressos esgotados com antecedência.

Cerca de 700 pessoas participaram da noite, que novamente teve como atração principal Vado Negri e Banda. Antes do evento iniciar oficialmente, padre Alex Sander Turek deu uma benção e agradeceu a participação ativa da comunidade.

Quente e muito animada, a noite foi marcada por muitos reencontros e teve como destaque o cardápio do jantar, que foi diversificado e pensado para atender o gosto do maior número de pessoas, com mix de frios, saladas mistas, maionese de legumes, maminha ao molho madeira e rondelli de queijos.

Preparado pelos voluntários, certamente os principais temperos foram a dedicação à causa, prazer em servir e principalmente o amor.

A Festa de São Benedito acontecerá nos próximos três finais de semana, entre os dias 29 e 30, 1º, 6, 7, 8, 12, 23, 14 e 15, com atrações musicais, barracas típicas e muito mais. O Grupo Liberal é a mídia oficial do evento e a coluna Eclética estará por lá fazendo a cobertura. Aguardem!