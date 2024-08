Em setembro, Americana será palco de mais uma edição da Festa da Padroeira da Comunidade Nossa Senhora das Dores. O lançamento oficial da festa aconteceu semana passada, na unidade da Di Madri Pizzaria do Jardim América II, espaço que fica bem perto de onde acontecerá a festa, nos dias 7 e 8 de setembro.

Durante o lançamento, a comissão de eventos, juntamente com o simpático padre Manoá Xavier, apresentou as novidades da edição de 2024 da festa. O encontro reuniu autoridades locais e patrocinadores para um delicioso coquetel com as famosas pizzas da casa, além de um festival de petiscos e muita bebida gelada.

Para quem gosta de uma boa quermesse, já anote na agenda a data da Festa da Padroeira, que terá como atrativos musicais Samba D’Aninha e Thiago Lins no sábado, além do show de prêmios com mais de R$ 20 mil de premiação no domingo. Será bom demais e, claro, terá o apoio do Grupo Liberal.

