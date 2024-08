A 131ª subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Sumaré abriu as comemorações de 2024 do Dia do Advogado. O tradicional jantar aconteceu no dia 3 de agosto, no San Ville Hall, e reuniu cerca de 450 pessoas. Animadíssima, a festa contou com a apresentação da Banda Mídia. Impecável, o jantar foi assinado pelo Buffet Soft.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em sua 19ª edição, o Jantar dos Advogados foi brindado com muito espumante, além dos deliciosos drinks do BBr Bar Juka. Finalizando a lista de fornecedores, a organização ficou a cargo de Adriana Cintra e equipe, e a charmosa decoração foi realizada por Clayton Lisboa. Hoje, a Eclética publica alguns cliques da noite. Confira!

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Lilian Costa e Eleandro Silva – Foto: Felipe Lima/Divulgação Larissa Portes, Angelina Portes e Jeferson Alves Portes – Foto: Felipe Lima/Divulgação Katia Frias Rocha e Diego Rocha – Foto: Felipe Lima/Divulgação Gislaine Frias Pizarro e Salomão Pizarro – Foto: Felipe Lima/Divulgação Eni Fátima Frias e Antônio Frias – Foto: Felipe Lima/Divulgação Daniela Frias e Relton Pereira – Foto: Felipe Lima/Divulgação Tamires Pinheiro e Kleber Oliveira – Foto: Felipe Lima/Divulgação A diretoria da Subseção de Sumaré: Kleber Oliveira, Paulo Roberto da Silva, Cíntia Portes, Gislaine Frias Pizarro e Fábio Yassen – Foto: Felipe Lima/Divulgação Alex Alves e Karen Monteiro Ricardo – Foto: Felipe Lima/Divulgação Amanda Medeiros e Gabriel Martins – Foto: Felipe Lima/Divulgação Cássia Lemos e Mônica e Hugo Rikato – Foto: Felipe Lima/Divulgação Cíntia Portes – Foto: Felipe Lima/Divulgação Saulo Souza e Talita Lourenço – Foto: Felipe Lima/Divulgação Paula Betim – Foto: Felipe Lima/Divulgação Marcio Nomoto e Denise Kussaba – Foto: Felipe Lima/Divulgação