Veja fotos do desfile ‘Vestidas de Si’, no Tivoli

Em mais uma ação de empoderamento feminino durante o Outubro Rosa, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana realizou o desfile “Vestidas de Si”, protagonizado pelas pacientes que fazem parte do grupo Mulheres Reais, da Oncologia. Realizado no Tivoli Shopping, que é parceiro da ação, o desfile contou com a presença de mais de 200 pessoas e teve também o apoio de Danny Cosméticos, FAM (Faculdade de Americana) e Karoline Cia.

Estiveram presentes os médicos Cesar Cielo e Dreison Iatarola, CEO e diretor de provimento da saúde da Unimed, respectivamente, e Chaine Franchi, ginecologista e mastologista, integrante do conselho de administração da cooperativa médica, que falou sobre a importância dos exames para diagnóstico do câncer de mama.

Para brilharem no grande momento, as pacientes tiveram uma tarde de cuidados especiais. Um camarim foi organizado no espaço de coworking da FAM com cabeleireiras, maquiadoras e equipe de massagem. Em frente ao camarim, uma passarela de 18 metros foi montada com estrutura de som e iluminação, gerando o clima de desfile de moda, que empolgou as participantes. Confira!

A paciente Aline Roberta da Costa Wolf – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Ana Volpato Tozzi dos Santos – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Cremilda da Silva Cerqueira Santiago – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Eliana Silva Souza Costa – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Dagmar Borges de Carvalho de Oliveira – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Eleni Gonçalles – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Liliana Eloiza Rossato Bafini – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Esmeralda Ferreira dos Santos Araujo – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Fernanda Pires da Silva – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Lyvia da Silva Gonçalves – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Marilza Aparecida Correa Donanzam – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Maria Elena dos Santos Scarazzatti – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Maria Cristina Lino Trochmann Fernandes – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Miriam Elpidio de Melo Fernandes – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Silvia Maria Ferreira Mendes Botelho – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Vilani Maria de Oliveira Xavier – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Marlene Rocha de Santanna da Silva – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Marinilze Fatima de Azevedo de Sousa – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A vereadora barbarense, Kátia Ferrari – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Clientes aproveitam os espaços instagramáveis para deixar registrado aquele clique especial – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Clube das Influencers – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Desfile “Vestidas de Si” – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Desfile “Vestidas de Si” – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Desfile “Vestidas de Si” – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Desfile “Vestidas de Si” – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Desfile “Vestidas de Si” – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Desfile “Vestidas de Si” – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Desfile “Vestidas de Si” – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A equipe de Marketing da Unimed celebrando mais uma ação de sucesso – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Dreison Iatarola (diretor de Provimento da Saúde da Unimed), Chaine Franchi (ginecologista) e Cesar Cielo (CEO da Unimed) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Paula Funichello Massari e Gustavo Nottolini Salvagnini do Tivoli Shopping – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Andrea Ferreira de Araujo Franciscon – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A paciente Maria de Lourdes dos Santos Teixeira – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Outubro Rosa

A campanha do Outubro Rosa da Unimed segue até o dia 31 deste mês, com a arrecadação de pacotes de absorventes, que podem ser entregues nas farmácias Droga Raia e sedes administrativas da Unimed em Americana e em Santa Bárbara d’Oeste, além do Laboratório Unicoo de Nova Odessa, e serão destinados às mulheres assistidas pelos fundos sociais de solidariedade da região.