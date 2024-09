Veja fotos do casamento de Eliana e Wagner

Tendo a Luz do Campo Eventos, em Nova Odessa, como cenário, a podóloga Eliana Moretti trocou alianças com o controlador de voo Wagner Feitosa. Esta história de amor começou quando eles se conheceram em uma festa, através de um amigo em comum. A noiva brinca que o noivo precisou de paciência. “Após esse primeiro encontro, nosso primeiro beijo levou um ano e meio para acontecer.” Persistente, ele conseguiu!

Assim, com uma celebração intimista, conduzida pelo celebrante Thiago Nunes, eles oficializaram a união em uma festa para 200 convidados. “Nosso sonho era casar no campo, com uma pegada mais rústica”, justificam os noivos, que também destacaram a localização estratégica do espaço como um benefício, já que a noiva é de Americana e o noivo, de Campinas.

Alegre do início ao fim, o evento foi marcado por vários momentos especiais, como a saída dos noivos ao som de Raça Negra. “É impossível apontar apenas um ponto alto da festa. Foi muito intensa, desde o brinde ao som do saxofonista até a performance da Banda Celebration, que colocou todos na pista de

dança com energia lá no alto”, comentou Eliana com a Eclética.

Após os festejos, o casal iniciou um tour de 30 dias por vários estados do Nordeste, onde estão até hoje curtindo a lua de mel. “É possível ser feliz em qualquer época da vida”, finalizaram. Confira alguns cliques do evento.

Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Celebração foi ministrada pelo Thiago Nunes Celebrante – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Edilson Ronaldo (irmão da noiva) e Patricia Moretti – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Edson Chagas (genro do noivo) Barbara Feitosa (filha do noivo) Vinicius Scandelai (genro do noivo) – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Edson Chagas e Bárbara Feitosa, filha do noivo – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Elogiadíssimo, o buffet também foi da Luz do Campo – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Fernando Siriani e Laura Siriani com a filha Catarina Siriani – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Gildemar Costa e Magna Almeida, irmã do noivo – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Gisele e Rogério Moretti, irmão da noiva – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia João Victor Sanches, Vinicius Sanches e Heloisy Moretti (filhos da noiva) – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia José Roberto e Viviani Rossi – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Josefina Pelegrini e João Clineu Moretti, pais da noiva – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Leco Soares e Ana Lucia Smania – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Márcio Almeida (irmão do noivo) e a esposa Alessandra – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Mário Bianculli (irmão do noivo) e a esposa Silvia – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Os noivos, Eliana Moretti e Wagner Feitosa – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Os noivos, Eliana Moretti e Wagner Feitosa – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Osvaldir Martins e Lucimara de Sá – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Socorro Feitosa, mãe do noivo – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Vinicius Scandelai, genro do noivo – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Os noivos, Eliana Moretti e Wagner Feitosa – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia A charmosa celebração foi feita no final da tarde – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia A daminha, Catarina Siriani – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia A decoração clássica em tom de branco também foi assinada pela Luz do Campo – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia A entrada do segurança das alianças Johnny de Oliveira e a daminha Catarina Siriani – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Adheron Bianculli e Elaine Costa (irmãos do noivo) – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Adriano Bianculli (irmão do noivo) e Nathalia Gomes – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casal saiu dançando ao som de Cheia de Manias, do Raça Negra – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia Casamento Wagner e Eliana – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Clayton Damasceno Fotografia

Check-list

Salão, decoração e bar: Luz do Campo Eventos

Vestido da noiva: Ateliê Donny Arcanjo

Produção de maquiagem e penteado: Sakura Concept

Terno do noivo: Only for Man

Celebrante: Thiago Nunes

Cerimonialista: Cereja do bolo

Orquestra: Som Casado

Saxofone: Rafael Silva

Som e iluminação: Bianculli Produções

Show: Banda Celebration

DJ: Ana Vitória

Pão de mel (lembrancinha): Pão de Mel da Jú

Docinhos: Meryê Doces

Drone e filmagem: Rafael Fernandes

Fotos: Clayton Damasceno Fotografia

Recreação: Sorriso