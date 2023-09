Veja fotos do Baile dos Advogados em Santa Bárbara

Tradicional, evento aconteceu no Salão Gran Poeme e reuniu cerca de 160 pessoas

O mês de agosto foi muito festivo para os advogados de nossa região e na 126ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em Santa Bárbara d’Oeste, não foi diferente. Tradicional, o evento aconteceu no Salão Gran Poeme e reuniu cerca de 160 pessoas.

Promovido pela diretoria de Christian Roger Klitzke, o evento foi organizado por uma engajada comissão comandada pelo Dr. Raul Vaz, que com o auxílio preciso e competente do cerimonialista Jean Cunha, proporcionou uma noite linda e histórica para a categoria. Destaque para a decoração, com painel instagramável em 3D, toda inspirada na cor magenta, que é a cor pantone 2023.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Aprovadíssima, a Ilha Gourmet Mediterrânea foi uma escolha certeira que agradou muito os convidados. Já a animação eclética da Banda Celebration foi um sucesso e manteve os convidados boa parte da noite na pista de dança. Eclética teve o prazer de registrar. Confira!

Lucimara Stel e Ricardo Ometto – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ricardo Fernando Betin e Silene – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Thiago Colombo e Fernanda Fachine – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Raul Vaz, diretor da Comissão de Eventos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Rose e Fabiano de Camargo Neves, vice-presidente da OAB de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Cléber Renato de Oliveira e Marcia de Oliveira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Daniele Helleno e Luis Flávio Santos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Andrea Chimeli e Oleans Pires – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Gabriela Pivetta e Sérgio Oliveira Sanchez (vice- presidente da OAB de Santa Bárbara d’Oeste) – Foto: Guarnieri Fotografia / Divulgação

Andrezza Fernanda Carlos (secretária-geral da OAB de Santa Bárbara d’Oeste) e Fabrício Matos Martinez – Foto: Guarnieri Fotografia / Divulgação

Marcel Guarda Breviglieri (tesoureiro da OAB de Santa Bárbara d’Oeste) e Jéssica Marineli – Foto: Guarnieri Fotografia / Divulgação

Christian Roger Klitzke, presidente da OAB de Santa Bárbara d’Oeste, e Letícia – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ana Paula e William Oliveira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Bete Folster e Roberto Bonamin – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Fernanda Vasconcellos e Anderson Souza – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“O Baile dos Advogados foi um grande sucesso, reunindo advogados, familiares e amigos em uma atmosfera de celebração e companheirismo. Quero expressar minha gratidão aos presentes e aos patrocinadores por seu apoio valioso, que fez desse evento uma realidade”, disse Christian.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Check-list

Cerimonial: Jean Cunha Eventos

Local: Salão Gran Poeme

Decoração: Konkist Flores

Buffet: Cheiro Verde Buffet

Ilhas de Chopp: Brahma

Banda: Celebration

Bartender: Number One

Foto: Guarnieri Fotografia

Seguranças: Fárgio Segurança

BackDrop: Borasom