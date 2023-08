Veja fotos do baile beneficente no Hospital Santa Bárbara

No dia 5 de agosto aconteceu no Esporte Clube Barbarense o tradicional Baile Beneficente do Hospital Santa Bárbara. Com o objetivo de arrecadar recursos para a reestruturação e compra de novos equipamentos para o SND (Setor de Nutrição e Dietética/cozinha e refeitório), o evento reuniu cerca de 540 convidados.

Anual, o baile acontece desde 2016 e sempre conta com uma série de apoiadores para sua realização. Esse ano, o evento teve cerimonial do querido Jean Cunha, buffet Madressilva, decoração de Konkist Flores, mestre de cerimônia Bachin Jr. e animação da banda Opus e do grupo Art Live. Eclética teve o prazer de registrar. Confira!

