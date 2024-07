Empresária do ramo de salões de festas celebrou a data no Salão de Eventos Madrid

Dona de uma personalidade doce e de bem com a vida, a empresária do ramo de salões de festas infantis Maria do Carmo Cabral de Andrade, a “Carminha”, é mineira de nascimento, da cidade de Carmo do Rio Claro. Contudo, foi em Americana que construiu sua família e em Santa Bárbara d’Oeste, seus negócios, edificados com muito esforço e resiliência.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Assim, com muitos bons motivos para celebrar, seu aniversário de 60 anos foi recebido com muita alegria e, claro, uma boa festa! O evento, realizado no dia 9 de julho, na véspera do seu aniversário, reuniu cerca de 80 pessoas no Salão de Eventos Madrid.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O buffet da festa foi do Viareggio Kids e trouxe muitas delícias. Já a decoração em tons de lilás foi assinada pelas irmãs da aniversariante, Ângela e Vera Cabral. Alegre, alto-astral, divertida e muito especial, assim como a aniversariante, foi a comemoração de suas seis décadas de vida. Confira!

Aniversário de Carminha Cabral – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Aniversário de Carminha Cabral – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Carla Pavan e Leopoldo Pavan – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Carolina Andrade e Vinícius Prata – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Danilo, Maria Luiza e Luiz Cabral – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Gustavo Souza, Larissa Andrade, Cláudia de Andrade, Luana de Andrade e João Paulo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Lucas Neves, Júlia Vicário, Ângela Vicário, Laura Vicário e Bruna Trevisani – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Regina Cabral – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Tida de Luca e Nei – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Vera Cabral e Régis Deltreggia – Foto: Marcelo Rocha/Liberal A alegria da aniversariante Carminha ao lado do marido, Claudemir de Andrade – Foto: Marcelo Rocha/Liberal A aniversariante, Carminha Cabral Andrade.JPG – Foto: Andiara, Rita e Edimilson Chavari – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Aniversário Carminha Cabral (1).JPG – Foto: Marcelo Rocha/Liberal Aniversário de Carminha Cabral – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Foi uma imensa alegria celebrar meus 60 anos ao lado de amigos e familiares queridos. O momento de relembrar e compartilhar histórias e risadas foi verdadeiramente especial, proporcionando uma atmosfera de carinho e gratidão entre todos os presentes. Agradeço a todos que tornaram este dia inesquecível”, disse Carminha.

Check-list

Buffet: @viareggiokids

Decoração: @cabraldecor

Doces: Silvia

Som: DJ Poty

Bar: @bartendercaipirinhasoficial

Cabine de fotos: @nacabine