Veja fotos do 4º Pig Bode Fest

Edição 2023 do evento reuniu cerca de 380 pessoas no Pathernon, em Nova Odessa

A edição 2023 do Pig Bode Fest, um dos eventos mais tradicionais realizados pela loja maçônica Elinier Kokol 798, aconteceu no dia 9 de dezembro, no Pathernon, em Nova Odessa. Cerca de 380 pessoas participaram do almoço e segundo a organização “a festa teve uma energia contagiante.”

Além da comida – que sempre é muito caprichada, a festa contou com chopp, caipirinhas e um verdadeiro festival de atrações, com apresentações das bandas Vini Drumond, NOZ4 e o impagável show de stand up com Priscilla Drag.

Como é praxe, o almoço teve cunho social e o valor arrecadado com as vendas de convites foram destinados à Apam (Associação de Promoção e Assistência de Americana), uma verba que certamente fez a diferença no orçamento da entidade que desenvolve um belo trabalho. Além da diversão e sorteio de prêmios, um dos principais destaques da iniciativa foi o ambiente familiar que a organização sempre prioriza.

E para aqueles que já quiserem se preparar para o próximo, a Feijuca Bode Fest será em maio, dessa vez em um novo espaço. Aguardem!

Luiz Rosa – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Mariana e Frederico Kokol (Patrocinador Kokol Odontologia) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Mauro Guidi, Luiz Rosa e Dante Gilbertoni Filho – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Murilo Bosqui e Anna Paula Pereira (Insac Embalagens) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

PIG BODE FEST 2023 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Sheila Locali (Sicredi) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Wilson César Gução (Suvinil e Cofert Tintas) e Michele Zupiroli Gução – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Thiago Leme Diniz, Leila Diniz e Gabriela Diniz (Midas Incorporadora) com Rodrigo Sarri – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Rita e Otávio Augusto (Augusto Brinquedos) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ricardo Paro com os pais Claudio e Sueli (Cleiton Portas e Janelas) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Débora Liasch e Ewerton Santos (Grupo Liberal) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ciro Moraes (CR Representações e Fani Metais e Acessórios) e a esposa Graziela – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Adriana Folster Machado e Alessandro (Adriana Folster Machado Bem-Estar e Consciência) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Eduardo Bosqui e Maria do Carmo (Insac Embalagens) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

ranciele de Oliveira (Alpha Treinamento) e João Paulo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Jaqueline e Rodolfo Kokol (Kokol Advogados Associados) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Luciani e Laerte Dell Agnezze (Colorindo Beneficiamento Têxtil) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Marcello Gobbo e Kamila Dias Gobbo (Nova Sinseg) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Wilson César Gução,Luiz Rosa e Sheila Locali (Sicredi) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Sandra Peressinotto, Michele Zupiroli Gução e Mariana Kokol (Brotherhood – Monte Verde) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Adelino Aparecido de Oliveira e Marisa (Nova Orion) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Adenilson Godoi, Adelino Aparecido Oliveira, João Xavier, Mauro Guidi, Dante Gilbertoni Filho e Ailton Alves de Queiroz, representando a Apam – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Osmar Alves de Carvalho, presidente da OAB de Nova Odessa, e Flávia Nascimento com o filho Mateus – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Wagner Moraes (presidente da Câmara de Nova Odessa) e Regina – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Leda e Gabriel Almeida com Victor e Estefania – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Luiz Fernando Fogali e Deborah – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Sandra Peressinotto e Alexandre Gregório de Moraes, Venerável Mestre da loja Elinier Kokol 798 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Adenilson Godoi, Adelino Aparecido Oliveira e João Xavier – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ailton Alves de Queiroz, representando a Apam – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ana Maria Pimont e Luiz Roberto Carrion de Camargo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ana Paula e Vitor Tedesque com Levy – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Edson Campanha, Cristina Furtado, Fabrício Ramos e Welington Bueno – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Fátima Boscaro, Neureliza Kokol e Rodolfo Kokol – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Gabriela Kokol e Sofia de Lima – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Juliana e Rodrigo Sarri – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Patrocinadores

Tintas Suvinil, Cofert Tintas, Cleiton Portas e Janelas, Augusto Brinquedos e Roupas, Nova Orion, Barbarex, Gráfica e Editora Paineiras, Sicredi, Alvorada Automóveis, Lage, Brotherhood – Monte Verde, Fani Metais e Acessórios, Midas Incorporadora, Napoleão- Quintessence, Esfer, CR Representações, Adriana Folster Machado – Bem-estar e Estética, Alemão Material de Construção, Kokol Advogados Associados, Insac Embalagens e Nova Sinseg/Sinalização Segmentada. Apoio: Rádio Gold, LIBERAL e Pathernon Eventos.