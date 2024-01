Veja fotos das Bodas de Diamante do casal Ceuli e Marílio Suzigan

Comemoração pelas seis décadas de união aconteceu no salão social do Lions Clube Americana Norte

No final do ano passado, o casal Marílio Suzigan e Ceuli comemorou 60 anos de casamento. Nascido em Santa Bárbara d’Oeste, Marílio veio para Americana com poucos dias de vida. Já Ceuli nasceu em Andradas, em Minas Gerais, e se instalou na cidade ainda criança. Como boa parte daquela geração, se conheceram fazendo “footing” na praça e namoraram por 9 anos.

Estabelecido como empresário e trabalhando na Suzigan Indústria Têxtil, quando ficou noivo, Marílio ia muito para São Paulo, devido ao trabalho na fábrica, e aproveitava a viagem para comprar enxoval para o casamento. Na época, dona Tereza, sua sogra, era costureira e aproveitava os produtos diferenciados para apresentar as novidades da capital para suas clientes.

Visionário, Marílio viu uma oportunidade de negócio e, aproveitando que Ceuli não gostava de serviços domésticos e já havia manifestado o desejo de trabalhar, eles uniram o útil ao agradável e criaram a Ceuli Boutique, dentro da casa da mãe dela. Nascia assim, a primeira boutique da cidade, que esteve em atuação durante 60 anos.

Do casamento, realizado na Basílica de Santo Antônio, em 15 de dezembro 1963, nasceram os filhos Mariceuli e o saudoso Marcéu. Além deles, a família aumentou com o nascimento dos netos Isabella e Henrique, filhos de Mariceuli.

Conhecidos por formarem um casal dinâmico e unido, apesar do companheirismo, sempre tiveram respeito, liberdade e individualidade preservada, sendo um exemplo para todos que convivem com eles. Festeiros por natureza, fizeram parte de uma época memorável da sociedade americanense, com muitos jantares, festas e bailes.

Segundo a filha, eram considerados pelos conhecidos como “pés de valsa”. Sempre rodeados de amigos, até hoje gostam de sair em turma e mantêm o hábito de dançar para se divertir.

A comemoração pelas seis décadas de união aconteceu no salão social do Lions Clube Americana Norte, clube de serviços do qual eles são fundadores e membros ativos até hoje. Cerca de 90 pessoas estiveram prestigiando a noite com uma rápida e certeira celebração ministrada pelo padre Danilo Rodrigues, da Paróquia São Jerônimo.

O grande destaque do evento, com buffet de Sandra Pasquoto e trilha sonora de Vado Negri e Banda, foi a alegria deles por poderem estar entre pessoas tão queridas, conversar e dançar. A festa, organizada carinhosamente pela filha Mariceuli, ainda foi solidária, pois arrecadou doações para o CDA (Centro de Diagnóstico Auditivo), mais um belo exemplo dado por esse casal tão especial. Eclética teve o prazer de registrar. Confira!