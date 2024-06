Primeira semana do evento movimentou bom público

A primeira semana da Festa de São João Carioba, em Americana, movimentou bom público. Aguardadíssimo, inclusive, considerado por muitos o melhor da região, o evento anual é um sucesso e atrai gente de todo lugar.

Abrindo a edição 2024, a cantora Aninha Barros fez sua apresentação, que já está se tornando quase tão tradicional quanto o evento. Já no sábado foi a vez da querida dupla sertaneja Jack e Willian mostrar seu talento.

No palco, a animação da equipe do Grupo Liberal, por meio das rádios Gold e Zé fez sucesso, especialmente com suas gincanas.

Já a gastronomia dispensa apresentações, porém merece todos os elogios, afinal, é realmente irresistível. Para hoje, logo mais, às 18h30, a festança recomeça com show da Parada Sertaneja. Com certeza a noite promete. Prestigiem, lembrando que mais informações estão disponíveis no Instagram @festadecarioba.

