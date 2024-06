A 124ª da Festa de Santo Antônio termina neste domingo (16). Já se despedindo de 2024, em sua quarta semana, o evento repetiu o volume de público, totalizando a marca de 12 mil pessoas ao longo dos três dias do final de semana. Como hoje é o Dia de Santo Antônio, a programação para celebrar o padroeiro de Americana começa bem cedo na Basílica de Santo Antônio de Pádua.

A partir das 7h, padre Valdinei celebra a primeira missa do dia. Já às 10h a missa será ministrada pelo Bispo Dom José Roberto Fortes Paulo. Às 17h30, os fiéis poderão participar da procissão , enquanto às 18h acontece a tradicional Missa de Santo Antônio. Já a festa terá início às 19h, tendo como atrativo a Banda Ar 40.

Na sexta (14) sobe ao palco Yago Rocha, no sábado (15) a Banda SP 304. Já no domingo (16) acontece o almoço de encerramento com uma feijoada, a partir das 11h, com show de Dany e Diego. Para esse último evento, os convites estão sendo vendidos antecipadamente. Vale a pena participar!

