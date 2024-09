No dia 13 de agosto, o Instituto Terceiro Cuidado, com o apoio da FAM (Faculdade de Americana) e de outros parceiros, realizou no Dal Giardino a 1ª Noite da Luz Fraterna. O evento teve como objetivo arrecadar fundos para ajudar sete entidades da região: duas de Americana (Apae e Residencial Benaiah) e cinco de Santa Bárbara d’Oeste (Casa da Criança, Hospital Santa Bárbara, SAS MeiMei, Apae e Amai).

Durante o evento, além de desfrutar de um delicioso jantar, os presentes puderam conhecer o projeto, trocar ideias e acompanhar um leilão do bem, que ofertou obras produzidas pelas entidades, com toda a verba arrecadada voltada para elas próprias.

Criado com a finalidade de desenvolver ações, programas, pesquisas e projetos nas áreas da Saúde, Educação, Cultura, Integração Social e Desenvolvimento Humano, o instituto é uma OSC (Organização da Sociedade Civil) que une pessoas com o mesmo propósito: lutar por uma sociedade mais justa para todos.

O projeto tem à frente grandes nomes, como o coronel Luiz Horácio Moraes e a supervisora de ensino da Secretaria de Estado da Educação Joseana Caltarossa. Assim, seguindo com a essência de seu slogan “unindo forças, moldando futuros”, esse foi apenas o primeiro passo de muitos rumo às transformações em busca de um mundo melhor. Para mais informações, siga o Instagram @instituto3cuidado.

Elizabete Modenese e Érica Torres (Apae de Santa Bárbara d’Oeste) – Foto: Leonardo Matos/Liberal Eufrasia Agizzio e Ana Agizzio (Amai) – Foto: Leonardo Matos/Liberal Franciele Santos e Robson Lozano (Vacimune Vacinas) – Foto: Leonardo Matos/Liberal Gustavo Azzolini, Amanda Corral Furlan, Lara Corral Azzolini e Maine Corral Furlan (FAM) – Foto: Leonardo Matos/Liberal Gustavo Pereira, Claudinei Fortes e Carla Bernardes e Juliana Nicoletti (Nicoletti Advogados) – Foto: Leonardo Matos/Liberal Hélio de Oliveira Camargo, Enara Crepaldi, Lisa e Artur Mendes (Benaiah) – Foto: Leonardo Matos/Liberal Joseana Caltarossa, supervisora de ensino da Secretaria de Estado da Educação – Foto: Leonardo Matos/Liberal Júlio César dos Santos, diretor do Heitor Penteado – Foto: Leonardo Matos/Liberal Mary Damiani, Nilza Kitzberger, Patrícia Bento e Cátia Santos (Polivalente) – Foto: Leonardo Matos/Liberal NOITE DA LUZ FRATERNA – Foto: Leonardo Matos/Liberal NOITE DA LUZ FRATERNA – Foto: Leonardo Matos/Liberal O casal Carlos Barbosa e Sarita com Kátia e Alison Limoni (Colégio Ideal) – Foto: Leonardo Matos/Liberal O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi – Foto: Leonardo Matos/Liberal O vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, e a esposa Karina Panaggio Sanches – Foto: Leonardo Matos/Liberal Thiago Silva (Apae Americana) – Foto: Leonardo Matos/Liberal Gustavo Azzolini da FAM entre Coronel Adriana e Coronel Luiz Horácio Moraes, presidente do Instituto – Foto: Leonardo Matos/Liberal Alex Niuri (Dal Giardino) – Foto: Leonardo Matos/Liberal Ana Paula Bahia, Maria de Fátima Pansonatto Santos e Rosângela Silvestre (Meimei) – Foto: Leonardo Matos/Liberal Coronel Adriana e Coronel Luiz Horácio Moraes, presidente do Instituto Terceiro Cuidado – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Os organizadores falam

“Temos que agradecer aos patrocinadores e entidades parceiras, além do Ristorante Dal Giardino e da Bang Gráfica pela noite maravilhosa. Que este seja um evento que impulsione a corrente do bem”, escreveram em comunicado compartilhado nas redes sociais.