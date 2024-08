Evento, realizado no dia 10 de agosto, no Clube dos Veteranos, teve os convites esgotados e atraiu 1,3 mil pessoas

Há 5 anos, um grupo formado por 6 pessoas se uniu para criar os Amigos do Flash Back de Americana. Em comum, além da alegria de viver, todos tinham a paixão pela música e dança das décadas passadas. Com cuidado, escolheram todos detalhes juntos, desde o nome até as cores da marca, desenvolvendo uma identidade única que acabou os tornando muito conhecidos em Americana.

Do início tímido, com apenas uma aula por semana, o grupo evoluiu para 3 aulas por semana, contando hoje com a participação ativa de 450 integrantes. Ao longo dessa trajetória, superaram desafios, fortaleceram amizades e comprovaram a máxima popular de que “o show tem que continuar.”

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para comemorar tantas conquistas, os amigos se reuniram novamente para realizar mais um grande evento: o “Baile de aniversário de 5 anos do Grupo Amigos do Flash Back de Americana”. O evento, realizado no dia 10 de agosto, no Clube dos Veteranos, teve os convites esgotados e atraiu um público significativo de 1,3 mil pessoas.

Ao som de grandes DJs, como DJ Poti, DJ Cordinha, DJ Jack, DJ Paul C e DJ Aldo, que além de acompanharem, foram parceiros do grupo nesses cinco anos, os presentes aproveitaram a noite ao ritmo dos passinhos, com o apoio da Rádio Gold do Grupo Liberal.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Com o sucesso do evento, eles já estão preparando outra grande festa: no dia 30 de novembro, também no Clube dos Veteranos, acontecerá o “Flashback do Havaí”. O baile tropical será inspirado no tema “Uma Noite na Ilha da Fantasia”. Por enquanto, confira alguns cliques do último baile. Para ficar por dentro de tudo que acontece com o grupo, siga o Instagram @amigos_flashback de Americana.

Clemilda da Silva e Graciana Leão – Foto: Leonardo Matos/Liberal Ivanei Aleixo – Foto: Leonardo Matos/Liberal Silvia Lacava e Andréia Bueno – Foto: Leonardo Matos/Liberal Curtindo a noite na pista de dança, Conceição Amaral – Foto: Leonardo Matos/Liberal Maria Clara Andrade, Edna Andrade e Marlene Andrade – Foto: Leonardo Matos/Liberal Silvana Sartorelo Negrini e Lourdes Riva Albani – Foto: Leonardo Matos/Liberal Welington e Bianca Rezende – Foto: Leonardo Matos/Liberal Débora Fávero Bueno Quirino e Ivandro – Foto: Leonardo Matos/Liberal Mathias Júnior – Foto: Leonardo Matos/Liberal Irene Cavalcante, Elisangela Erni, Diana Celis, Valeria Faria e Deise Leme – Foto: Leonardo Matos/Liberal DJ Cordinha, Osmar Aquino e DJ Poti – Foto: Leonardo Matos/Liberal Regiane Radi e Neuza – Foto: Leonardo Matos/Liberal Rosimeire Amaro, Ana Paula Silva e Laura Piovezan – Foto: Leonardo Matos/Liberal Vânia Souza Pinto, Márcia Gasparotto, Luciana Cristina dos Santos e Edna de Brito – Foto: Leonardo Matos/Liberal Nanci Mendes, Elaine Ribeiro, Raquel Antunes e Jhenyfer Castro Alves – Foto: Leonardo Matos/Liberal Ivanei Aleixo, Tânia Aleixo, Rosi Félix, Edgelson Guari, Alessandra D’Agostini e Adenir D’Agostini, coordenadores do grupo e organizadores do evento – Foto: Leonardo Matos/Liberal O DJ Paul C da Rádio Gold – Foto: Leonardo Matos/Liberal Cerca de 1,3 mil pessoas prestigiaram o evento – Foto: Leonardo Matos/Liberal Celia Benedini Giacomini e Reginaldo Giacomini – Foto: Leonardo Matos/Liberal Paula Félix – Foto: Leonardo Matos/Liberal