Veja as fotos do Happy Hour Solidário da Apae de Americana

O tradicional Happy Hour Solidário da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana foi realizado no final de outubro e reuniu cerca de 200 pessoas.

O encontro aconteceu no salão de Festas & Eventos Vila Premium e contou com a presença de representantes de empresas que são parceiras da entidade nos projetos: Empresa Solidária – realizado com objetivo de ampliar a rede de responsabilidade social e empresarial – e o Programa Mercado de Trabalho Emprego Apoiado, que tem como objetivo propiciar à pessoa com deficiência orientação e encaminhamento ao mercado de trabalho.

Durante o evento foi compartilhado o novo vídeo institucional da Apae, que nos últimos 3 anos passou por muitas mudanças físicas e estruturais, para melhor atender os usuários e suas famílias, inclusive com apoio das empresas parceiras. Além disso, foi divulgado um projeto para abertura de uma nova unidade. Confira!

Audrey Rosa e Roberto Cullen Dellapiazza, presidente da Apae – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Lúcia Helena Ferreira, Ilce Worschech, Maria Tereza Rodegher, Quelis Zaccardi, Audrey Rosa, Silmara Furlan e Márcia Polido (Equipe APAE Americana) – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Anastácio Banov e Leo – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Carlos Moreira e Dulce Natalina Costa Moreira – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Mário Zanini e Silmara Scuro – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Neuza Zanaga e Michael Paul Zeitlin – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Representando o Grupo Liberal, Fábio Polidoro e Michelle Cassiano – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Leandro Zanini – Foto: Claudeci Junior / Liberal

José Renato e Laura Andrade – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Happy hour da Apae – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Quelis Zaccardi – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Izabel e Renato Andretta – Foto: Claudeci Junior / Liberal