Veja as fotos do encontro dos ex-alunos do Ginásio Industrial

Grupo de WhatsApp foi criado em 2017 e o LIBERAL acompanhou um dos encontros presenciais do grupo recentemente

No dia 10 de abril de 2017, velhos conhecidos, liderados por Ivo Brunelli Júnior, José Luiz Gazeta, Domingos Valentim Suracci e Antonio Rosalen, criavam no WhatsApp o “Grupo Ginásio Industrial Anos 60”, formado por ex-alunos e professores daquele período. No mesmo ano aconteceu o primeiro encontro presencial e, de lá para cá, muitos outros.

Atualmente, o grupo conta com 67 pessoas, que interagem diariamente e moram em diversos lugares, além de Americana, incluindo outros estados e até o exterior. Recentemente, o LIBERAL esteve registrando um dos encontros mensais que eles promovem.

Animação, simpatia e homenagens deram o tom do encontro realizado na Cachaçaria Brasilis. Gratos pela formação, o grupo decidiu homenagear alguns professores pela excelência de ensino.

“Tivemos muita qualidade em nossa formação e os professores, com dedicação e entusiamo, proporcionaram embasamento para que atingíssemos carreiras destacadas em diversas áreas de atividades”, explicaram para Eclética. Confira alguns momentos da noite.

Sobre o colégio

O Ginásio Industrial Estadual de Americana teve papel importante para a cidade a partir da década de 60, um período de desenvolvimento industrial acentuado.

Na época, ele passou a ser uma excelente alternativa na formação de jovens da 1ª a 4ª série do ginasial (denominação da época).

Além das disciplinas de matemática, ciências, português, inglês, história, geografia, educação física e música, o diferencial da grade curricular eram as disciplinas técnicas profissionalizantes, como o desenho técnico, atividades em oficina com aprendizado em torno mecânico, fresa, furadeira, serviços mecânicos de bancada e elétrica e muito mais.

Tudo isso contribuiu para suprir a demanda de mão de obra treinada para as empresas, além de ter preparado os alunos para o prosseguimento no ensino médio, incluindo os cursos técnicos profissionalizantes.