Veja as fotos da festa de 15 anos de Larissa Gonçales

A tão sonhada festa teve inspiração no clássico "A Bela e a Fera" e aconteceu no salão Villa Premium

A tão sonhada festa de 15 anos de Larissa Gonçales teve inspiração no clássico “A Bela e a Fera” e aconteceu no salão Villa Premium. Lindíssima e pensada em detalhes, a decoração, assinada por Reginaldo Vedovato, trouxe rosas colombianas, cúpulas e castiçais dourados.

A tradicional valsa, dançada com o pai ao som da música do filme, emocionou a todos, assim como o vídeo homenagem com declarações de amigas e familiares. Para completar ainda mais os momentos de emoção, a mãe surpreendeu com uma linda canção especialmente para a filha!

O ponto alto da noite foi a abertura da balada feita pela aniversariante e suas melhores amigas, com animação da RCA Dance e presença de dançarinos e tambor de LED. O alto astral foi tanto que boa parte dos convidados se “jogaram” na pista de dança com a maior empolgação.

Na saída, todos levaram como lembrança uma vela perfumada em formato de rosa vermelha, inspiração da festa. “Foi incrível e inesquecível”, comentou ela com a Eclética. Confira!