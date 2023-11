Comunidade no Jardim Colina celebrou entre 29 de setembro e 15 de outubro as festividades de seu santo padroeiro

A comunidade cristã da Paróquia São Benedito, no Jardim Colina, em Americana, celebrou entre os dias 29 de setembro e 15 de outubro as festividades de seu santo padroeiro. Tanto a programação religiosa quanto as quermesses foram um sucesso!

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Cardápio variado, shows ecléticos e muita diversão marcaram os três finais de semana de festa. Destaque para a estrutura, que agradou muito quem passou por lá, especialmente pela comodidade.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O evento foi tão bem que nem mesmo as noites chuvosas prejudicaram a edição, que teve apoio do LIBERAL e das rádios do grupo: a Gold e a Clube. Destaque para a tarde de domingo, que encerrou o evento com um show de prêmios e atraiu cerca de 1.500 pessoas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Motivados pela alegria, sucesso e desejo de fazer cada ano melhor, já podemos firmar as datas da 57ª Festa de São Benedito. Em 2024, o evento acontecerá de 30 de agosto a 22 de setembro”, declarou a organização para a Eclética. E acrescentou: “Obrigado! Que São Benedito nos ilumine e nos proteja hoje e sempre”. Amém!