Unindo fé e tradição

A Festa de São João em Carioba atraiu cerca de 8 mil pessoas só no primeiro final de semana de realização. Com uma programação repleta de atrações para todos os gostos, do samba e pagode, ao sertanejo e rock, o evento era com toda certeza um dos mais aguardados dos últimos tempos, e vem superando as expectativas do público, que por sua vez está prestigiando muito toda a programação.

Grande infraestrutura, boa gastronomia e excelente organização são algumas das características desse evento, que, diga-se de passagem, só é possível porque existe um grande número de voluntários dedicados, resilientes e atuantes, que fazem tudo com muito carinho e amor para que a festa possa ocorrer da melhor maneira possível. O Grupo Liberal apoia o evento. Confira!