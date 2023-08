Exposição de fotos estará no Tivoli Shopping até o dia 31 deste mês; ação incentiva a amamentação

Quem passar pelos corredores do Tivoli Shopping até o próximo dia 31 ainda poderá se encantar com a beleza e delicadeza da exposição “Agosto Dourado”, fruto de um ensaio fotográfico realizado pela Leal Fotos, com 13 mães e bebês atendidos pelo Espaço Nascer, serviço da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana voltado ao pré-natal e à consultoria para gestantes e puérperas.

A ação foi elaborada para marcar o mês de incentivo ao aleitamento materno, que neste ano tem como tema “Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham”.

Além disso, no Instagram @unimedsa os interessados podem conferir dicas. Já os relatos completos de todas as participantes, entre outras informações, estão no site www.unimedsa.com.br/agostodourado.