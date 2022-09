‘Uma Noite em Dubai’ na entrega do prêmio TopDecor 2022

No ano de 2009, surgia a TopDecor, uma associação de arquitetos e engenheiros cujo objetivo era unir os profissionais da construção civil, arquitetos e decoradores. Assim sendo, as lojas de Americana do ramo de construção e decoração se associaram para promover a fidelização desses profissionais.

Em outras palavras, dessa maneira, arquitetos e engenheiros passaram a comprar nas lojas associadas, sem precisar sair da região, afinal, em Americana existem excelentes lojas desses segmentos, inclusive com potencial para atender os mais exigentes clientes.

Um dos momentos mais aguardados entre os associados aconteceu dias atrás, com a realização da entrega do prêmio TopDecor. Neste ano foram premiados mais de 100 profissionais, com destaque para a arquiteta Silmara Camargo, que ganhou o prêmio máximo da noite: um carro T-Cross. O evento aconteceu no Villa Americana e reuniu os mais renomados profissionais do mercado.

Com o tema “Uma Noite em Dubai”, a festa foi um luxo! O evento teve parceria de Amiss Moda Festa e Fernando Reame, que literalmente levaram todos os convidados para as arábias, com uma decoração autêntica e muito elogiada. Confira!