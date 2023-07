Uma delícia de anuário

A 2ª edição do Anuário Sabores, do Grupo Liberal, foi lançada no final de junho e até hoje repercute entre leitores e anunciantes

A 2ª edição do Anuário Sabores, do Grupo Liberal, foi lançada no final de junho e até hoje repercute entre leitores e anunciantes da publicação. Com 92 páginas, o anuário trouxe o que há de melhor na gastronomia de Americana e região.

Dicas, sugestões, curiosidades, enfim, super eclético, o conteúdo é para ser degustado aos poucos, assim como ser guardado como uma espécie de guia. Vale citar que na Eclética do anuário trouxemos dicas sobre o que pedir nos estabelecimentos parceiros.

Como de praxe, fazemos questão de registrar aqui na coluna a distribuição para nossos anunciantes. Aproveitando, parabéns aos profissionais envolvidos em todos os processos dessa publicação, desde a redação, passando pelo departamento comercial, diagramação e assim por diante. Também agradecemos aos parceiros comerciais pela confiança.

Para quem ainda não viu, o conteúdo está disponível em nosso portal e a edição impressa pode ser adquirida nas bancas de Americana e na sede do grupo.