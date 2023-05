Um rolê pela cidade

O aniversário de 36 anos da empresária Taina Vicentim foi inesquecível! Casada, mãe de dois filhos (Maria Flor, de 7 anos, e Dom, de 4), a jovem é uma ariana nata, de uma energia incrível e que, como tal, ama uma boa festa.

Assim sendo, com a pressa típica dos nascidos sob o sol de Áries, ela está sempre ocupada, embora faça questão de manter as amigas por perto. Para esse ano, a comemoração de seu aniversário aconteceu dentro do BBBlom, um ônibus/balada incrível, que agitou as ruas de Americana.

Ao som de uma playlist escolhida a dedo pela aniversariante, com apoio do DJ Eduardo Campanha, o evento foi sensacional e sem dúvida uma experiência bem bacana para todas que vivenciaram o momento com Taina. Eclética teve o prazer de embarcar nessa aventura. Confira!