Rosa do Bem abriu a programação de 2024 com a apresentação de “Os Pitais”, no Teatro Municipal de Americana

No dia 7 de outubro, o Rosa do Bem abriu a programação de 2024 com a apresentação de “Os Pitais”, no Teatro Municipal de Americana. Esse momento especial marcou o lançamento da 14ª edição da campanha “Por Amor à Vida”, focada na prevenção do câncer de mama e na promoção da qualidade de vida.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O evento, denominado “Tributo à Vida”, atraiu um bom público ao Lulu Benencase, afinal, não é todo dia que se tem a oportunidade de ver grandes nomes da música brasileira, como André Frateschi, vocalista da banda Legião Urbana, e Leoni, de tão perto.

O mais importante é que o evento, que tingiu o espaço de rosa, além de dar visibilidade à causa e promover a cultura, também foi beneficente, arrecadando fraldas para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Hoje, a programação de 2024 do Rosa do Bem tem mais um capítulo importante: a tradicional Caminhada Por Amor à Vida, que acontece a partir das 9h. Quem puder, vista a causa!